К участию в конкурсе, посвященном 130-летию со дня рождения основоположника казахской детской литературы Сапаргали Бегалина, допускались работы на государственном и русском языках. Участники – школьники

9–11-х классов – писали свои эссе по двум рассказам Бегалина – «Алданған жолбарыс» (в русской версии – «Сеид») и «Жас бұтақ» («Яблоня дедушки»).

По условиям конкурса начало эссе для всех было общим: читатель попадает в библиотеку, ему дают книгу с рассказами Бегалина, он увлеченно читает­ ее, а за окном в это время забушевала непогода – дождь, молния, гаснет свет… И вдруг – о чудо! – современный подросток попадает в то время и место, которые описаны в рассказах Сапаргали Бегалина – в 20–60-е годы прошлого века. В фантас­тическом путешествии во времени он знакомится с героями и рассказывает им о себе: кто он, откуда, чем занимается, предлагает помощь… Придумывая свои истории, конкурсанты не должны были прибегать к помощи Интернета, а включать собственные фантазию и аналитическое мышление.

Инициатором и основным спонсором «Юного писателя Алматы-2025» является член Сою­за писателей РК и учредитель общественного объединения содействия развитию детской литературы «Өркен» Мади Нусупбаев. Идея организовать такой конкурс появилась у него два года назад, когда родился младший сын.

– Я подумал, что когда он научится говорить, то однажды может спросить меня, написал ли я что-нибудь для детей? – рассказывает писатель. – Так у меня поя­вились книжки в стиле фэнтези «Айя – девочка-бабочка» и «Айя и властелины мира», которые я подарил финалистам конкурса. Писать для детей и подростков, убежден, – одна из самых важных, нужных и ответственных миссий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о низкой читательской грамотности казахстанских школьников, много раз подчеркивал, что они, к сожалению, «живут» в гаджетах. Поэтому привитие культуры чтения и познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи.

И здесь велика роль библиотеки. Я, думая и о своих детях, вместе с КГУ «Централизованная библиотечная система города Алматы» начал заниматься­ организацией литературных конкурсов для детей. В 2024-м наш фонд бросил «пробный камень»: провели литературный конкурс, в котором участвовали школьники 5–7-х классов. В этом году привлекли и Союз писателей Казахстана. Отмечу: разные литературные конкурсы среди школьников проводились и до нас тоже, но в них не было какой-то целостности и объединяющей идеи. Сейчас, мне кажется, их нужно проводить так, чтобы максимально заинтересовать детей чтением. Кроме стимулирующих ценных подарков, нужны еще и мотивирующие темы, – считает Мади Нусупбаев.

Члены жюри остались довольны результатами конкурса. В работах участников, по словам Мади Нусупбаева, чувствовалось, что писал их не вездесущий искусственный интеллект или же взрослые, профессионально владеющие пером.

– Один из участников, 16-летний парень, сбегал даже домой за написанными от руки черновиками с многочисленными правками, когда мы спросили его, а не прибегал ли он к посторонней помощи, – продолжает организатор конкурса. – Добавлю: проверяли работы подростков в том числе и известные детские писатели – Дилдар Мамырбаева, Авут Масимов и Сабит Дүйсенбиев.

В планах у ОО «Өркен» – выйти за рамки регионального и организовать республиканский конкурс «Юный писатель Казахстана». Что касается Алматы, то, чтобы увлечь юных горожан чтением, «Өркен» и городская ЦБС намерены и дальше приобщать их к чтению книг с помощью мотивирующих заданий.

– Зная, например, что не каж­дая семья сегодня может купить своим детям игровую приставку PlayStation, мы разработали положение, обеспечивающее свободный доступ к ней в одной из библиотек Алматы, – говорит Мади Нусупбаев. – Но есть условие: желающий поиграть должен не просто стать абонентом библиотеки, но и прочитать предложенную библиотекарем книгу, а потом ответить на воп­росы по содержанию. Отмечу: у библиотек всегда очень много разных инициатив. И мы вместе стараемся создавать инструменты, мотивирующие детей больше ходить в библиотеки. Кстати, пользуясь случаем, предлагаю всем предпринимателям и общественникам, которым небезразлично будущее наших детей, присоединиться к нашей работе.

Чтобы увеличить число участников конкурса, Мади Нусупбаев предложил члену жюри Авуту Масимову привлечь к нему и подростков, пишущих не только на казахском и русском языках, но и, к примеру, на уйгурском. Для этого фонд попробует в будущем работать совместно с Ассамблеей народа Казахстана. Планируется также в жюри конкурса привлекать не только членов Союза писателей Казахстана, но и популярных тиктокеров и победителей конкурса «Юный писатель Алматы-2025».

– Нам, взрослым людям, чрезвычайно важно способствовать тому, чтобы подрастающее поколение было думающим, читающим, умеющим грамотно излагать свои мысли и в устном, и в письменном виде, – заключает Мади Нусупбаев.

Победителем конкурса произ­ведений на казахском языке стала ученица школы-интерната для одаренных детей им. Абая Шырайлым Айбеккызы, построившая свой рассказ на основе книги Сапаргали Бегалина «Алданған жолбарыс». Среди работ на русском языке победителем приз­нан ученик средней школы № 52 Ренат Биккулов, назвавший свое произведение «Волшебное путешествие в мир Сапаргали Бегалина». Помимо звания «Юный писатель Алматы-2025», лауреа­ты конкурса были награждены книгами и сертификатами в книжные магазины города, а победители – планшетами. Рассказ Рената Биккулова секретарь Союза писателей РК Фархат Тамендаров обещал напечатать в журнале «Простор», главным редактором которого он яв­ляется. Сам школьник зая­вил, что эта победа повлияла на выбор будущей профессии.

– Я собирался поступать в медицинский, но теперь подумываю всерьез заняться литературной деятельностью, – говорит Ренат. – Я получаю удовольствие от творческого процесса, уже успел написать пару повестей «в стол», также пишу стихи. В будущем буду работать над тем, чтобы улучшать свой стиль.