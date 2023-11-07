Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя КГА

Приказом министра транспорта по согласованию с аппаратом правительства РК Сарсен Жарылгасов вступил в должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации МТ РК в соответствии с принципом меритократии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА.