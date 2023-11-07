Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя КГА
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Приказом министра транспорта по согласованию с аппаратом правительства РК Сарсен Жарылгасов вступил в должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации МТ РК в соответствии с принципом меритократии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА.
Он с сентября 2019 года являлся руководителем управления аэропортов КГА.
Также работал на должностях эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления аэропортов в Комитете гражданской авиации.