"Сарыарка" одержала первую победу над российским клубом в плей-офф ВХЛ

Карагандинская "Сарыарка" обыграла российскую команду "СКА-Нева" в третьем матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Vesti.kz
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Игра прошла накануне вечером 27 февраля в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
Гости открыли счет уже на третьей минуте. Затем хоккеисты "Сарыарки" отыгрались и вышли вперед - отличились Эдгарс Кулда ('27) и Константин Соколов ('31). В середине же третьего периода игроки российского клуба сравняли счет. В итоге встреча перешла в овертайм, где Кулда оформил дубль на 71-й минуте, забросив победную шайбу.
Таким образом, "Сарыарка" сократила разрыв в счете в серии до четырех побед до 1-2. Первые два матча выиграла "СКА-Нева". Следующую встречу команды проведут в Караганде сегодня, 28 февраля.
Напомним, что в регулярном чемпионате "Сарыарка" стала пятой во второй конференции, а "СКА-Нева" - третьей в первой. Карагандинцы являются действующим обладателем Кубка Петрова.