В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин провел встречу с профсоюзным активом региона – председателями филиалов отраслевых, локальных и первичных профсоюзных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Медиацентр федерации.

Подводя итоги работы Профцентра Жамбылской области за 2021 год, его председатель Баглан Карашолаков сообщил, что в 2021 году в Жамбылской области создано 56 первичных профсоюзных организаций с общей численностью 2499 членов. По данным Профсоюзного центра, в Жамбылской области действуют филиалы 15 отраслевых профсоюзов, в составе которых 1 358 первичных профсоюзных организаций с численностью 123 011 человек. В целом по итогам последних пяти лет (с 2016 по 2021 годы) сложилась положительная динамика профсоюзного членства, численность членов профсоюза увеличилась более чем на 7 тысяч человек.

Жамбылские профактивисты рассказали о взаимоотношениях с социальными партнерами на местах. К примеру, председатель филиала отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства Базантай Данияров сообщил, что за последние годы, благодаря разъяснительной работе профактивистов, число первичных профсоюзных организаций в отрасли возросло с 8 до 62.

В свою очередь, председатель областного филиала отраслевого профсоюза работников культуры, спорта и информации Дуйсенали Быкыбаев озвучил проблемы оздоровления членов профсоюзов и низкой заработной платы отдельных категорий работников сферы культуры.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин отметил, что подобные встречи проходят в каждом регионе во время визитов руководства ФПРК.

«Для нас важно держать руку на пульсе, понимать, чем живут «первички», с какими проблемами сталкиваются, в какой помощи нуждаются. На основе предложений из регионов Федерация продвигает на республиканском уровне решение конкретных актуальных проблем на местах, а в конечном итоге, помогает решить проблемы работников тысяч казахстанских предприятий», - сказал Глава ФПРК.

Говоря о роли профсоюзных организаций в развитии социально-трудовых отношений в стране, Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что в сегодня защита трудовых прав работников на рабочих местах осуществляется в первую очередь первичными профсоюзными организациями.

«Вы, профсоюзные лидеры, должны научиться грамотно, в рамках правового поля вести коллективные переговоры, быть заинтересованными и ответственными за создание благоприятных условий труда для рядовых членов профсоюзов. Практика показывает, что на тех предприятиях, где действуют профсоюзы, интересы и права работников соблюдаются, а трудовые споры решаются быстро и не в ущерб обеим сторонам социального партнерства», - отметил Председатель ФПРК.

В этой связи, по словам Сатыбалды Даулеталина, Федерация профсоюзов инициировала повсеместное проведение трудовых консультаций.

«Что такое трудовые консультации? На совещании в Правительстве в феврале текущего года Федерация профсоюзов озвучила свое предложение о проведении акции «Трудовые консультации», которое нашло отражение в протокольных поручениях. Речь идет о двусторонних совместных консультациях, обмене информацией. С одной стороны, работодатель передает сведения, касающиеся управления производством, профсоюзам, с другой – получает от профсоюзов сведения, связанные с условиями труда. Система совместных консультаций способствует снижению трудовых конфликтов, исключению затяжной конфронтации между сторонами», - сказал Председатель Федерации профсоюзов РК.

Он также сообщил жамбыским коллегам о пакете предложений, подготовленном ФПРК для Правительства страны, в частности они касаются мер по ужесточению наказания в отношении работодателей, имеющих долги по заработной плате работникам, 100-процентной оплаты больничных листов, обязательной ежегодной индексации заработной платы и другие.

«Мы считаем необходимым обеспечение участия профсоюзов в управлении производством, включая переговоры по зарплате в обязательном порядке, усиления государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и упрощения процедуры выдвижения требований работников при возникновении коллективного трудового спора», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

По мнению Председателя ФПРК, для достижения гармоничных отношений между работодателем и представителями работников, для тех и других важно постоянно повышать правосознание. Со своей стороны, Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит обучающие семинары и тренинги для членов профсоюзов, а с апреля и для работодателей.

«Повышение правосознания социальных партнеров играет ключевую роль при возможном возникновении спорных вопросов на предприятии. Чем выше правосознание людей, тем эффективнее, на законной основе решаются даже самые сложные трудовые конфликты», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

В рамках рабочей поездки Сатыбалды Даулеталин также встретился с членами профсоюзов – представителями педагогической общественности Жамбылской области.

По своей структуре профсоюзы работников образования и науки являются наиболее многочисленными, в их составе 67 271 жамбылских педагогов из 801 учреждения образования.

Рассказывая о деятельности профсоюзных организаций в системе образования, председатель филиала республиканского отраслевого профсоюза работников образования и науки Ерулан Магзымбеков сообщил, что в регионе организован независимый учебный центр, в котором ежегодно более двух тысяч членов педагогических профсоюзов проходят обучение практикам применения трудового и профсоюзного законодательства. При филиале отраслевого профсоюза действует правовая инспекция, консультации и юридическую помощь в ней оказывают 14 специалистов. При поддержке правовых инспекторов юридическая помощь оказана более чем десяти тысячам обратившихся.

Председатель ФПРК поблагодарил членов профсоюзов образования за вклад, вносимый в развитие профсоюзного движения страны.

«Отраслевой профсоюз образования и науки является самой многочисленной членской организацией ФПРК. В составе крупнейшей общественной организации Казахстана – Федерации профсоюзов, вы являетесь защитниками прав и интересов многотысячной армии учителей. В целом, профсоюзы являются ключевой частью гражданского общества, развитие которого во многом зависит тех ценностей, которые мы вносим. Наша задача сегодня заключается в повышении потенциала трудящихся, создании достойных условий для труда и жизни каждого работающего человека», – отметил Сатыбалды Даулеталин.