Саудиты ввели паспорта для верблюдов

В мире
68
Айман Аманжолова
корреспондент

В них будет информация о животном, включая данные о вакцинации, породе и владельце, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Правительство Саудовской Аравии ввело паспорта для местной популяции верблюдов. Об этом сообщило министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

«Его превосходительство заместитель министра представил паспорт на верблюда с целью повышения эффективности работы [животноводческой] отрасли и создания базы данных о верблюдах», - сообщило министерство в X.

По его информации, верблюжий паспорт будет представлять из себя официальный аккредитованный документ, содержащий в себе информацию о животном, его породе и владельце. Ключевой особенностью паспорта станет подробная карта вакцинации, благодаря которой можно будет создать точную и надежную медкнижку для каждого верблюда и облегчить усилия по мониторингу инфекционных заболеваний среди популяции.

Как заявляет министерство, документация верблюдов также упростит процесс подтверждения права собственности владельца и повысит эффективность селекции для животноводов.

 

#верблюд #паспорт #СаудовскаяАравия

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Большие возможности и востребованный потенциал
Для достижения взаимовыгодных результатов
Астана принимает Кубок Дэвиса
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Арабика подешевела в ожидании рекордного урожая в Бразилии
Трамп выступил за новое соглашение о ядерном разоружении
США, ОАЭ и ООН создали фонд для помощи Судану
В Гренландии зафиксировали рекордно теплый январь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]