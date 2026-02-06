В них будет информация о животном, включая данные о вакцинации, породе и владельце, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Правительство Саудовской Аравии ввело паспорта для местной популяции верблюдов. Об этом сообщило министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

«Его превосходительство заместитель министра представил паспорт на верблюда с целью повышения эффективности работы [животноводческой] отрасли и создания базы данных о верблюдах», - сообщило министерство в X.

По его информации, верблюжий паспорт будет представлять из себя официальный аккредитованный документ, содержащий в себе информацию о животном, его породе и владельце. Ключевой особенностью паспорта станет подробная карта вакцинации, благодаря которой можно будет создать точную и надежную медкнижку для каждого верблюда и облегчить усилия по мониторингу инфекционных заболеваний среди популяции.

Как заявляет министерство, документация верблюдов также упростит процесс подтверждения права собственности владельца и повысит эффективность селекции для животноводов.