Саудовская Аравия отправит первый национальный экипаж в космос

Саудовская Аравия отправит в космос женщину в числе первого национального экипажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина -космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства.

"Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.

Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.