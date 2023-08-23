Сайга поела на 8 миллиардов Общество 23 августа 2023 г. 3:30 8 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Восемь миллиардов тенге – таков, по словам западноказахстанских фермеров, их ущерб в результате засухи и потравы посевов и пастбищ сайгой. Эту цифру они озвучили на встрече с министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой, настойчиво желая получить ответ на вопрос: какое ведомство и когда будет возмещать убытки, нанесенные дикими животными? По данным областного управления сельского хозяйства, на предстоящую зимовку для более чем 1,121 млн условных голов скота регион планирует заготовить свыше 2,126 млн тонн сена, более 242 тыс. тонн зернофуража, 8,5 тыс. тонн силоса и 6,6 тыс. тонн сенажа. На сегодня накошено 1 080 тыс. тонн сена. С учетом переходящих остатков прошлого года получается 1 603,7 тыс. тонн, или 75,4% от потребности. Показатель лишь на 0,2% ниже аналогичного прошлогоднего периода. Средняя урожайность трав по области на естественных сенокосах и пастбищах составляет 3,9 центнера с гектара, наименьшая – 2 ц⁄га – наблюдается в Бокейординском районе. Пока бокейординцы заготовили лишь пятую часть от запланированного объема кормов на предстоящую зимовку. Как считают фермеры южных районов, сеять кормовые – себе дороже. Придется дневать и ночевать на полях, охраняя их от набегов сайги. По официальным данным, ее в регионе уже свыше 2 млн голов, по подсчетам животноводов – в два раза больше. – Пятый год мы пытаемся привлечь внимание руководства области, Правительства к этой проблеме, – говорит жительница Бокейординского района Бибигуль Джумагулова. – Но почему-то прислушиваются не к нам, местным предпринимателям, а к международным экспертам, которые и сайгу видели, наверное, всего раз в жизни. В сентябре снова ожидаем «научный десант». Что он посоветует? Многие животноводы не видят другого пути, как сокращать поголовье в своих хозяйствах. Слишком дорого обходится содержание стада. Сейчас кормов на зиму нужно больше. Раньше скот лишь в декабре начинали подкармливать сеном, комбикормами, в прошлом году – уже в октябре животные с пастбища голодные приходили. На сегодня за рулон сена весом 250 кило в «дефицитных» районах просят семь-восемь тысяч тенге. Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, районы будут закрывать свои потребности за счет сена, оставшегося с прошлого года. Однако в настоящее время в Жангалинском и Бокейординском районах имеются сложности с заготовкой кормов. Некоторые крестьянские хозяйства Жангалинского района осуществляют заготовку и транспортировку кормов на территории Таскалинского района. В связи с отсутствием возможностей для перевозки сена из близлежащих территорий рядом с Бокейординским районом будет проводиться организованный подвоз зернофуража. Кроме того, идет заготовка кормов на землях полигона «Капустин яр». Если в прошлом году посевы кормовых культур составили 187,9 тыс. га, то в этом году кормовой клин чуть сократили – до 185,4 тыс. га. В том числе посевы многолетних трав прошлых лет заняли 150,9 тыс. га, однолетних – 16,2 га, многолетних трав этого года – 16,57 га, силосных культур – 1,7 тыс. га. Средняя урожайность кормовых культур составляет 5,2 ц⁄га. По поручению акима области Наримана Турегалиева в Акжаикском, Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском и Таскалинском районах созданы комиссии по выявлению вытоптанных сайгой пастбищ, сенокосов и пашен. Согласно актам, составленным их членами, всего пострадало 863,9 тыс. га пастбищ, 46,1 тыс. га сенокосов и 3 тыс. га пашни в хозяйствах Таскалинского, Казталовского, Бокейординского, Жанибекского районов и района Байтерек. Ущерб нанесен 1 350 сельхозформированиям. На недавнем совещании под председательством акима области говорилось о том, что возможность его возмещения рассматривает Минсельхоз. #ЗКО #ущерб #засуха #фермеры #сайга #пастбища