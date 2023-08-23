Сайга поела на 8 миллиардов

Эту цифру они озвучили на встрече с министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой, настойчиво желая получить ответ на вопрос: какое ведомство и когда будет возмещать убытки, нанесенные дикими животными?

По данным ­областного управления сельского хо­зяйства, на предстоящую зимовку для более чем 1,121 млн условных голов скота регион планирует заготовить свыше 2,126 млн тонн сена, более 242 тыс. тонн зернофуража, 8,5 тыс. тонн силоса и 6,6 тыс. тонн сенажа.

На сегодня накошено 1 080 тыс. тонн сена. С учетом переходящих остатков прошлого года получается 1 603,7 тыс. тонн, или 75,4% от потребности. Показатель лишь на 0,2% ниже аналогичного прошлогоднего периода.

Средняя урожайность трав по области на естественных сенокосах и пастбищах составляет 3,9 центнера с гектара, наименьшая –

2 ц⁄га – наблюдается в Бокейординском райо­не. Пока бокейординцы заготовили лишь пятую часть от запланированного объема кормов на предстоящую зимовку.

Как считают фермеры южных районов, сеять кормовые – себе дороже. Придется дневать и ночевать на полях, охраняя их от набегов сайги. По официальным данным, ее в регионе уже свыше 2 млн голов, по подсчетам животноводов – в два раза больше.

– Пятый год мы пытаемся привлечь внимание руководства области, Правительства к этой проблеме, – говорит жительница Бокейординского района Бибигуль Джумагулова. – Но почему-то прислушиваются не к нам, местным предпринимателям, а к меж­дународным экспертам, которые и сайгу видели, наверное, всего раз в жизни. В сентябре снова ожидаем «научный десант». Что он посоветует? Многие животноводы не видят другого пути, как сокращать поголовье в своих хозяйствах. Слишком дорого обходится содержание стада. Сейчас кормов на зиму нужно больше. Раньше скот лишь в декабре начинали подкарм­ливать сеном, комбикормами, в прошлом году – уже в октябре животные с пастбища голодные приходили. На сегодня за рулон сена весом 250 кило в «дефицитных» районах просят семь-восемь тысяч тенге.

Как отметили в областном управлении сельского хо­зяйства, районы будут закрывать свои потребности за счет сена, оставшегося с прошлого года. Однако в настоящее время в Жангалинском и Бокейординском районах имеются слож­ности с заготовкой кормов.

Некоторые крестьянские хозяйства Жангалинского райо­на осуществляют заготовку и транспортировку кормов на территории Таскалинского района. В связи с отсутствием возможностей для перевозки сена из близлежащих территорий рядом с Бокейординским районом будет проводиться организованный подвоз зернофуража. Кроме того, идет заготовка кормов на землях полигона «Капустин яр».

Если в прошлом году посевы кормовых культур составили 187,9 тыс. га, то в этом году кормовой клин чуть сократили – до 185,4 тыс. га. В том чис­ле посевы многолетних трав прошлых лет заняли 150,9 тыс. га, однолетних – 16,2 га, многолетних трав этого года – 16,57 га, силосных культур – 1,7 тыс. га. Средняя урожайность кормовых культур составляет 5,2 ц⁄га.

По поручению акима облас­ти Наримана Турегалиева в Акжаикском, Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском и Таскалинском районах созданы комиссии по выявлению вытоптанных сайгой пастбищ, сенокосов и пашен. Согласно актам, составленным их членами, всего пострадало 863,9 тыс. га пастбищ, 46,1 тыс. га сенокосов и 3 тыс. га пашни в хозяйствах Таскалинского, Казталовского, Бокейординского, Жанибекского районов и района Байтерек.

Ущерб нанесен 1 350 сельхозформированиям. На недавнем совещании под председательством акима области говорилось о том, что возможность его возмещения рассматривает Минсельхоз.