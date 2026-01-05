В Шымкенте назвали самые необычные имена новорожденных и поделились демографической статистикой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рейтинг самых необычных имен новорожденных, которые выбрали родители для своих детей, выглядит так: среди мальчиков выделяются имена Арусұлтан, Ақселеу и Хақназар, среди девочек – Сағым, Сүйкімді и Нұрана. В настоящее время в числе наиболее популярных мужских имен значатся Тәуке и Керей, что свидетельствует о возросшем интересе к национальным и историческим именам.

В филиале «Правительства для граждан» по городу Шымкент поделились любопытной статистикой, подведя итоги регистрации актов гражданского состояния.

В 2024 году в Шымкенте зарегистрировали 7 434 брака, и на свет появилось 28 645 малышей, а с начала 2025 года зарегистрировано 7 335 браков и 26 713 рождений.

В филиале напомнили, что заявку на получение свидетельства о рождении и регистрацию брака можно подать онлайн. Заявление на регистрацию брака также можно оформить традиционным способом в РАГСе не позднее, чем за 15 дней до выбранной даты. Торжественную церемонию проводит сотрудник РАГСа. Для удобства граждан также предоставляется возможность выездной регистрации брака.