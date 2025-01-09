Сбалансированный подход

В интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете «Ana tili» затронуты вопросы, касающиеся не только внутренней повестки, но и внешнеполитической дея­тельности. Глава государства высказался по ряду актуальных тем, затрагиваю­щих отношения Казахстана с зарубежными партнерами, отметил признание нашей страны как средней державы, выделил ключевые приоритеты работы на внешнем треке.

Комментируя внешнеполитический блок интервью, эксперты подчеркивают: Президент вновь подтвердил неизменную приверженность Казахстана многовекторности и прагматизму, а также прямо заявил, что главная цель его работы – укрепить экономический потенциал, суверенитет и меж­дународные позиции нашего государства.

Как отмечает руководитель Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков, внешняя политика Казахстана занимает ключевое место в национальной стратегии, отражая как геополитические интересы страны, так и стремление к поддержанию мира и стабильности в регионе и мире в целом.

«В условиях быстро меняющегося международного порядка Казахстан продолжает реализовывать сбалансированную, прагматичную и многовекторную внешнюю политику, стремясь установить выгодные партнерства с рядом стран и международных организаций.

Один из важнейших принципов внешней политики Казахстана – многовекторность, которая позволяет находить баланс между интересами разных мировых игроков, таких как Россия, Китай, США, страны Европейского союза и другие, минимизируя риски и максимизируя выгоды. Углуб­ление отношений с нашими стратегическими партнерами – залог стабильности», – подчеркивает эксперт КИСИ.

Стратегический интерес Казахстана, по его мнению, заключается в стабилизации региона, укреплении экономических связей и безопасности. Наша страна активно продвигает идеи регионального сотрудничества и устойчивого развития через различные платформы.

«Казахстан как средняя держава и государство с прагматичной внешней политикой заинтересован в устойчивом развитии и активно сотрудничает с партнерами в рамках международных организаций, а также участвует в глобальных инициативах, направленных на борьбу с изменением климата, сохранение биоразнообразия, достижение продовольственной безопасности и так далее. Участие Казахстана в международных платформах позволяет стране решать проблемы, связанные с водными ресурсами, экологией и миграцией, а также укреплять региональную безопасность.

Другим важным моментом в пользу нашей многовекторной внешней политики является соз­дание условий для привлечения иностранных инвестиций в проекты, направленные на использование чистых технологий, развитие возобновляемых источников энергии и модернизацию инфраструктуры. Эти инвестиции могут содействовать ускорению перехода к экономике, ориентированной на устойчивое развитие», – отмечает Бекжан Садыков.

Именно благодаря прагматичным действиям на международной арене нашей стране в 2024 году удалось привлечь 15,7 млрд долларов инвестиций, что стало лучшим результатом в регионе Северной и Центральной Азии.

В целом, следуя сформированному подходу в реализации своей внешней политики, Казахстан продолжает обеспечивать политическую стабильность, что прямо влияет на устойчивое развитие.

Отдельно в интервью поднимаются вопросы взаимодействия Казахстана с тремя важными странами-партнерами – Китаем, Россией, США.

Как отмечает политолог Адиль Каукенов, в казахстанско-китайских отношениях очевиден хороший прорыв, который позволяет раскрывать весь потенциал взаи­мовыгодного сотрудничества между РК и КНР на всех уровнях.

«Глава государства подчерк­нул, что за счет установления безвизового режима казах­станцы своими глазами смогли почувствовать дружественную атмосферу по отношению к граж­данам Казахстана со стороны Китая и высокий уровень китайских технологических дос­тижений, который позволяет очертить новые перспективы сотрудничества.

В геополитическом плане Президент Казахстана сообщил: Председатель Си Цзиньпин лично заявил о том, что Китай всецело поддерживает суверенитет и независимость Казахстана. ...Касым-Жомарт Токаев, будучи дипломатом мирового уровня, как никто понимает, как важно, когда держава такого уровня, как Китай, дает такие обещания в условиях тяжелейшего обострения международной ситуации, где конфликты поражают, казалось бы, самые стабильные регионы. А потому в интервью особо подчеркивает достижения казахстанской дипломатии на восточном нап­равлении», – отметил Адиль Каукенов, комментируя в своем Telegram-канале интервью Президента.

По российскому вектору, обращает внимание политолог, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул насыщенность повестки переговоров с Президентом РФ в силу глубины казах­станско-российских отношений.

«В ходе государственного визита российского Президента в Казахстан в Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности Казахстана для России. В ходе встреч были обсуждены широкие вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в экономике, инфраструктуре и гуманитарной сфере.

Особое внимание было уделено и вопросам укрепления безопасности в регионе, а также совместной работе над новыми инициативами, направленными на развитие торговли и инвестиций.

Визит также показал, что Казахстан и Россия сохраняют крепкие союзнические связи, строя на этих основах стратегическое партнерство, ориентированное на долгосрочную перспективу», – добавил Адиль Каукенов.

В целом, как считает политолог, интервью Главы государства в очередной раз продемонстрировало, что по всем основным внешнеполитическим векторам у Акорды есть сбалансированное видение.

Ведущий эксперт Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Али Мухамбет обратил внимание на динамику взаимоотношений Казахстана и США.

В декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп провели телефонный разговор, говоря о котором в интервью Глава нашего государства подчеркнул, что избранный Президент США рассматривает Казахстан как важного стратегического парт­нера Соединенных Штатов.

При этом эксперт КИСИ подчеркивает: состоявшийся диалог между лидерами двух государств демонстрирует намерение обеих сторон поддерживать рабочие контакты на высоком уровне, что особенно важно в условиях усиления глобальной нестабильности.

«Глава государства подчерк­нул, что Казахстан укрепил свои позиции на международной арене как страна, играющая ключевую роль в обеспечении диалога и мира.

Более того, Казахстан воспринимается как средняя держава, способная формировать новые мосты между конфликтующими сторонами. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к Казахстану со стороны мирового сообщества, в том числе США, и подтверждает статус страны как надежного партнера со стратегическим значением, способного адаптироваться к изменяющимся геополитическим условиям.

Особое значение имеет упоминание Президента о том, что Казахстан продолжает демонст­рировать приверженность праг­матичной и сбалансированной внешней политике. Это позволяет стране развивать взаимовыгодные отношения с такими крупными игроками, как Россия, Китай и США, несмот­ря на их сложные отношения между собой.

Последовательная внешняя политика Казахстана, основанная на диалоге и прагматизме, обеспечивает устойчивое развитие и укрепляет репутацию страны как ответственного и конструктивного игрока на мировой арене», – отмечает Али Мухамбет.

Прошедший год, итоги которого подводит Касым-Жомарт Токаев в интервью, стал необычайно насыщенным с точки зрения внешнеполитичес­кой активности казахстанского лидера. В этой связи возник вопрос о перекосе в сторону внешнеполитической деятельности. Однако внешняя политика является производной внутренней.

«Следует отметить тонкую взаимосвязь между внешней и внутренней политикой государства. Успех во внешней политике всегда положительным образом сказывается на внут­ренней. Эффективная внешняя политика создает условия для устойчивого внутреннего развития, обеспечивая баланс между национальными интересами и глобальными вызовами. Внешняя политика становится не только инструментом взаимодействия с миром, но и мощным рычагом внутренней транс­формации и прогресса.

Поэтому слова Главы государства – «Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства» – указывают на важную роль международных отношений для экономического процветания и социального развития Казахстана», – подчеркнул эксперт КИСИ Али Мухамбет.

На взаимосвязанность внешней и внутренней политики Президента Касым-Жомарта Токаева обращает внимание и эксперт Института Евразийской интеграции Адильхан Гадельшиев. По его мнению, дискуссии о том, что Глава государства якобы смещает акценты в своей деятельности в сторону внешней политики, не имеют под собой реального основания.

«Президент Казахстана, будучи профессиональным дип­ломатом с большим опытом, действительно придает важное значение международной деятельности. Однако его подход к управлению страной основывается на четком балансе между внутренней и внешней политикой.

Причем этот баланс проявляется в приоритете внутренних реформ, направленных на укреп­ление социальной стабильности, экономического развития и улучшение благосостояния граждан. Примером такого подхода является последовательная реализация реформ в облас­ти государственной службы, образования, здравоохранения, регионального развития. Можно заметить, что Глава государства активно участвует в разработке и продвижении тех инициатив, которые непосредственно влия­ют на повседневную жизнь граждан, а это программы социальной поддержки, модернизации инфра­структуры, а также инициативы по борьбе с коррупцией», – подчеркивает эксперт Института Евразийской интеграции.

Он также обращает внимание на то, что дипломатический опыт Президента ­Касым-Жомарта Токаева становится важным активом в условиях глобальной нестабильности и нарастающей геополитической турбулентности.

«Это особенно актуально сейчас, когда внешняя политика во многом выступает определяю­щей в судьбе многих стран. Внешнеполитическая деятельность Казахстана направлена на укреп­ление сотрудничества с партнерами, привлечение иностранных инвестиций и продвижение стратегических интересов за рубежом. Разу­меется, эти усилия взаимосвязаны с внут­ренними задачами, поскольку успешная внешняя политика способствует экономической устойчивос­ти и улучшению социальных условий внутри страны.

Соответственно, акценты Президента на внешней и внут­ренней политике нельзя рассмат­ривать обособленно. Это две взаимодополняющие составляющие, которые в совокупности обеспечивают комплекс­ный подход к развитию нашей страны. Нужно понимать, что Казахстан и дальше останется на пути такого сбалансированного развития, где внутренние реформы и внешняя политика выступают как единая система, направленная на укрепление национальной устойчивости и повышение благосостояния граж­дан», – акцентирует Адильхан Гадельшиев.