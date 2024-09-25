Сбивал сайгаков мотоциклом: браконьера задержали в Актюбинской области

Полицейские задержали водителя автомашины марки Lada Largus, перевозившего в своем багажнике туши сбитых им сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«22 сентября сотрудники полиции совместно с представителями АФ «Охотзоопром» остановили автомобиль Lada Largus на автодороге Самара — Шымкент, возле поселка Карабутак. В салоне машины обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи на территории Иргизского района», - говорится в сообщении полиции.