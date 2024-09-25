Сбивал сайгаков мотоциклом: браконьера задержали в Актюбинской области
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Ущерб оценивается в 20 млн тенге
Полицейские задержали водителя автомашины марки Lada Largus, перевозившего в своем багажнике туши сбитых им сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
«22 сентября сотрудники полиции совместно с представителями АФ «Охотзоопром» остановили автомобиль Lada Largus на автодороге Самара — Шымкент, возле поселка Карабутак. В салоне машины обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи на территории Иргизского района», - говорится в сообщении полиции.
Предварительный ущерб оценивается в 20 млн тенге. По данному факту начато уголовное расследование.