Сближающая сила

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Любовь Доброта, Шымкент

Секретами семейного благополучия поделились участники форума по развитию института семьи, впервые организованного в городе.

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Специальная премия «Лучшая семья» учреждена в Шымкенте. Такая информация была озвучена в ходе форума «Отбасы – Отанымның тірегі».

Премия призвана мотивировать горожан на участие в специальном городском конкурсе и претендовать на звание самой крепкой и благополучной семьи, в основе которой лежат любовь и взаимопонимание, забота друг о друге.

Семья 65-летней Галии Елимбетовой уже решила, что непременно примет участие в конкурсе. За полвека совместной жизни с суп­ругом Галия Пралиевна воспитала четверых детей, а теперь все свое свободное время и душевное тепло отдает внукам.

На форум по развитию семьи моя новая знакомая пришла с двумя внучками – Нурданой и Карлыгаш. Подростки не только хорошо учатся в школе, но и играют в ансамбле домбристов. Без звучания народного музыкального инструмен­та в доме не обходится ни один семейный праздник.

– Когда мои девочки играют на домбре, я молодею, – улыбается Галия Елимбетова. – Счастье – это когда у тебя много детей, когда они тебя зовут бабушкой, улыбаются, обнимают. Заботиться о них для меня огромное удовольствие. Хорошо, что они у меня есть. Главное, чтобы было спокойствие, мир. Я – счастливая бабушка!

Супруги Нурсултан Сабыр и Жанерке Рыскул на форум пришли с маленькими детьми. Старшему сыну Бахкельды исполнилось шесть лет, а младшей Зейнеп – только полтора годика. Молодые люди познакомились во время учебы в Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова и работают в системе правоохранительных органов. У обоих звание – капитан полиции.

– У нас полное равноправие и на работе, и дома, – говорит Жанерке Рыскул. – Работа у обоих напряженная, ответственная, и то, что мы находимся в одной системе, только укрепляет семью. Муж понимает суть моих профессиональных обязанностей, а я – его. Это сближает. Дома нет разделения обязанностей на мужские и женские, муж всегда готов помочь во всем по дому и хозяйству, поиграть с детьми.

Для участия в форуме «Отбасы – Отанымның тірегі» пригласили лучшие семьи города, представителей трудовых династий, молодых людей, которые успешно строят свой шаңырақ. На диалоговой площадке, организованной в свободном формате, открыто обсуждались проблемы, связанные с институтом семьи, актуальные вопросы пропаганды семейных ценностей в обществе. Своим мнением поделились и «ветераны» семейной жизни, авторитетные жители, к мнению которых прислушиваются общественность, молодежь.

Аким города Мурат Айтенов, обращаясь к участникам форума, остановился на вопросах поддержки и укрепления института семьи.

– Сила семьи измеряется не только ее социальным положением, поэтому поддержку соответствующего института нельзя рассматривать исключительно как обязанность государства, местных исполнительных органов, – подчеркнул Мурат Айтенов. – Надо понимать, что каждый человек должен чувствовать ответственность за сохранение и развитие своей семьи. Когда мы объединим усилия и вырастим поколение граж­дан, ответственно относящихся к браку, воспитанию детей, это будет настоящим прорывом... Семейные ценности имеют поис­тине исключительное значение для любого общества.

В Шымкенте проводится целенап­равленная работа по укреп­лению института семьи. Одно из самых важных направлений – обеспечение нуждающихся жильем. В прошлом году в городе построено и введено в эксплуатацию 1 млн 67 тыс. кв. метров жилья. Это 3 246 квартир, из которых 748 предоставлены в качестве арендного жилья семьям, относящимся к социально уязвимым слоям населения.

Еще 857 квартир получили горожане из категории работающей молодежи. 1 641 семья получила кредитные квартиры на льготных условиях по государственным программам «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» и «7–20–25».

По плану до 2026 года за счет бюджета будет построено два миллиона квадратных метров социального жилья, которое распределят среди нуждающихся семей.

Сегодня государство оказывает всестороннюю поддержку малообеспеченным семьям, не ограничиваясь предоставлением им только пособий. Для них создают рабочие места, помогают открыть и наладить собственный бизнес. В прошлом году 18 тыс. человек прошли курсы профессиональной переподготовки, получив новые востребованные на рынке труда профессии. Такая помощь позволяет обеспечить достаток.

Особая забота – пожилые люди, оставшиеся без попечения детей. Таких сейчас в Шымкенте насчитывается более 500 человек. Спецучреждения, служившие приютом для таких людей, после того как Шымкент стал городом республиканского значения, перешли на баланс Туркестанской области. Сейчас в городе строится социальное учреждение для этой категории граждан.

Государство не оставляет таких стариков без заботы, хотя очень жаль, что в Шымкенте, где хорошо сохранились национальные традиции, люди в возрасте оказываются на обочине жизни, без поддержки родственников. И на это тоже обратили внимание участники форума, задавшись вопросом: не является ли это показателем того, что общество беднеет духовно, снижает моральную планку?

Три года назад шымкентцы первыми в республике запустили уникальный проект «Молодежная лига Шымкента». Он успешно реализован и получил большую поддержку школьников, учителей и родителей. Благодаря организации турниров по ряду видов спорта интерес со стороны молодежи к массовым занятиям спортом возрос. Шымкентская молодежная лига нацелена на то, чтобы тысячи наших детей вели здоровый образ жизни.

– Нам нельзя забывать об институте семьи, он очень важен для сохранения традиций, нацио­нальных ценностей и преемственности поколений, – отметил Мурат Айтенов. – Это постоянно подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи особое значение имеет форум семьи. Я надеюсь, он сыграет большую роль в продвижении семейных ценностей в обществе, поддержке и укреплении института семьи.

#Шымкент #акимат #семья #форум #РК #День семьи #семейные ценности #Лучшая семья

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