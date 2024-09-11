ВИК-2024: Сборная Казахстана по кокпару вышла в финал

Спортсмены национальной сборной Казахстана прошли в финал по кокпару, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня наши кокпаристы победили команду России со счётом 18:2. Второй финалист определится после игры между командами Кыргызстана и Турции.

Победитель встретится с командой Казахстана в финале V Всемирных игр кочевников.

Всего в соревнованиях по кокпару, проходящих на ипподроме «Қазанат», участвовали сборные 9 стран и 104 спортсмена. Это команды Казахстана, США, России, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Китая, Монголии и Турции.

Ранее казахстанцы победили команды Узбекистана и США.