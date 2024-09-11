ВИК-2024: Сборная Казахстана по кокпару вышла в финал
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Спортсмены национальной сборной Казахстана прошли в финал по кокпару, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
Сегодня наши кокпаристы победили команду России со счётом 18:2. Второй финалист определится после игры между командами Кыргызстана и Турции.
Победитель встретится с командой Казахстана в финале V Всемирных игр кочевников.
Всего в соревнованиях по кокпару, проходящих на ипподроме «Қазанат», участвовали сборные 9 стран и 104 спортсмена. Это команды Казахстана, США, России, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Китая, Монголии и Турции.
Ранее казахстанцы победили команды Узбекистана и США.