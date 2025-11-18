Историческим результатом завершилось выступление национальной сборной Казахстана по сурдо дзюдо на XXV Летних Сурдлимпийских играхв Токио. Сегодня сурдо дзюдоисты выступили в командных соревнованиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального сурдлимпийского комитета РК

На стадии четверть финала мужская сборная Казахстана встретилась с хозяевами татами, командой Японии, и одержала уверенную победу со счётом 2:0, продемонстрировав тактически выверенную и жёсткую борьбу. Женская команда в 1/4 финала соперничала со сборной Алжира и, выиграв со счётом 2:1, также обеспечила себе выход в следующую стадию.

Полуфинальные поединки стали логичным продолжением победной серии. Мужская сборная в полуфинале встретилась с командой Ирана и снова оформила победу 2:0, не позволив соперникам перехватить инициативу. Женская команда в полуфинальной встрече со сборной Кореи также одержала сухую победу 2:0, уверенно пробившись в финал.

В решающих схватках за "золото" мужская сборная Казахстана встретилась с командой Франции и сумела навязать соперникам свой темп и стиль борьбы. Казахстанские сурдодзюдоисты уверенно выиграли финал и стали чемпионами Сурдлимпийских игр в командном зачёте, вписав свои имена в историю отечественного дзюдо.

Женская команда в финале встретилась со сборной Украины. В напряжённом и упорном противостоянии казахстанские спортсменки уступили соперницам и в итоге завоевали серебряные медали Сурдлимпийских игр. Несмотря на поражение в финале, выход в решающую стадию и завоёванное командное "серебро" стали значимым достижением и важной вехой для женского сурдо дзюдо Казахстана.

Генеральный секретарь Национального сурдлимпийского комитета РК и Федерации сурдо дзюдо РК Айжан Чокина отметила: «Сегодня исторический момент. Мы сумели занять первое общекомандное место в медальном зачете, и в командных соревнованиях также оказались сильнейшими. На сегодняшний день в копилке национальной сборной по сурдо дзюдо 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовых медалей. Такой результат – показатель слаженной работы всего тренерского состава: главного тренера сборной Сергея Дмитренко и личных тренеров спортсменов.

Отметим, что казахстанские спортсмены продолжают свое выступление на Сурдлимпиаде по бадминтону, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, вольной борьбе и греко-римской борьбе.

Генеральным спонсором Национального сурдлимпийского комитета РК выступает АО «ФНБ «Самрук-Қазына», спонсор – Фонд поддержки спорта Sport Qory.