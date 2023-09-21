Сборная Казахстана вошла в топ-100 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Аргентина, за ней располагаются Франция и Бразилия. В нижней части рейтинга поменялись местами национальные команды Португалии и Италии.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга поднялась на 4 позиции, заняв 100-е место.
Напомним, что в сентябре подопечные Магомеда Адиева провели 2 домашних матча отбора на чемпионат Европы-2024: уступили Финляндии (0:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).
Рейтинг ФИФА от 21 сентября 2023 года:
1 (1). Аргентина – 1851.41
2 (2). Франция – 1840.76
3 (3). Бразилия – 1837.61
4 (4). Англия – 1794.34
5 (5). Бельгия – 1792.64
6 (6). Хорватия – 1747.83
7 (7). Нидерланды – 1743.15
8 (9). Португалия – 1728.58
9 (8). Италия – 1727.37
10 (10). Испания – 1710.72
39 (38). Россия – 1495.53
75 (74). Узбекистан – 1328.35
91 (90). Армения – 1254.47
96 (97). Кыргызстан – 1228.60
100 (104). Казахстан – 1206.94
105 (98). Беларусь – 1198.22
110 (110). Таджикистан – 1183.01
115 (111). Эстония – 1172.25
121 (121). Азербайджан – 1147.69
136 (134). Латвия – 1089.99
140 (138). Туркменистан – 1086.12