Сборная Казахстана вошла в топ-100 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: пресс-служба КФФ

Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Аргентина, за ней располагаются Франция и Бразилия. В нижней части рейтинга поменялись местами национальные команды Португалии и Италии.

Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга поднялась на 4 позиции, заняв 100-е место.

Напомним, что в сентябре подопечные Магомеда Адиева провели 2 домашних матча отбора на чемпионат Европы-2024: уступили Финляндии (0:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг ФИФА от 21 сентября 2023 года:

1 (1). Аргентина – 1851.41

2 (2). Франция – 1840.76

3 (3). Бразилия – 1837.61

4 (4). Англия – 1794.34

5 (5). Бельгия – 1792.64

6 (6). Хорватия – 1747.83

7 (7). Нидерланды – 1743.15

8 (9). Португалия – 1728.58

9 (8). Италия – 1727.37

10 (10). Испания – 1710.72

39 (38). Россия – 1495.53

75 (74). Узбекистан – 1328.35

91 (90). Армения – 1254.47

96 (97). Кыргызстан – 1228.60

100 (104). Казахстан – 1206.94

105 (98). Беларусь – 1198.22

110 (110). Таджикистан – 1183.01

115 (111). Эстония – 1172.25

121 (121). Азербайджан – 1147.69

136 (134). Латвия – 1089.99

140 (138). Туркменистан – 1086.12