Сборная Казахстана завоевала 11 медалей на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

Спорт
65

В Нью-Дели (Индия) завершился чемпионат Азии по пулевой стрельбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана на континентальном первенстве завоевала 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые).

София Шульженко в индивидуальных соревнованиях среди женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений заняла первое место, установив рекорды Азии и мира. Кроме того, женская сборная Казахстана победила в командных соревнованиях в этой же дисциплине.

Также женская команда стала бронзовым призёром в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Елизавета Безрукова завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Ислам Сатпаев стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров из положения лёжа. В этой же программе Никита Шахторин выиграл серебряную медаль.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Валерий Рахимжан стал серебряным призёром. Никита Чирюкин показал второй результат в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров сборная Казахстана (Валерий Рахимжан, Кирилл Федькин, Эльдар Иманкулов) завоевала бронзу. 

Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев стали серебряными призёрами в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров

Кроме того, мужская команда заняла третье место в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. В составе команды выступили Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.

#Казахстан #Спорт #медали #пулевая стрельба

