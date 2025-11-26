Сборная Казахстана завоевала 25 медалей на XXV летних Сурдлимпийских играх

110

Самый высокий результат в общем медальном зачёте сборная Казахстана показала в сурдо дзюдо

Фото: Минтуризма и спорта

Сегодня в Токио завершились соревнования XXV летних Сурдлимпийских игр. Национальная сборная Казахстана завоевала 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Самый высокий результат в общем медальном зачёте сборная Казахстана показала в сурдо дзюдо. В этом виде спорта наши спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали, всего — 11 наград. Таким образом, казахстанские дзюдоисты также стали победителями в общекомандном зачёте, заняв первое место. Это является важным и рекордным достижением в истории сурдо дзюдо Казахстана.

Борцы сборной Казахстана также внесли значительный вклад в общий медальный зачёт команды. В соревнованиях по вольной борьбе они завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В греко-римской борьбе сборная Казахстана собрала полный комплект наград, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали.

В лёгкой атлетике национальная команда также показала высокий результат, завоевав 1 золотую и 1 бронзовую награды. Казахстанская спортсменка Фаина Мейрманова в прыжках в высоту продемонстрировала результат 1,79 метра, став чемпионкой Сурдлимпийских игр и установив новый рекорд соревнований. Предыдущее достижение — 1,75 метра — было зафиксировано в 2013 году на Сурдлимпиаде в Болгарии белорусской спортсменкой Маргаритой Хралко.

Успех национальной сборной также дополнили результаты в таеквондо и настольном теннисе. В дисциплине керуги таеквондисты Казахстана завоевали 3 бронзовые медали, а мужская сборная по настольному теннису в командном зачёте стала бронзовым призёром.

«Казахстанские сурдоспортсмены в очередной раз доказали свою конкурентоспособность на международной арене. С первых дней соревнований сборная Казахстана стабильно удерживалась в числе пяти сильнейших команд среди 81 страны. Этот результат является наглядным свидетельством системной работы по развитию спорта среди людей с инвалидностью и значительной государственной поддержки. В дальнейшем мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку спортсменам в повышении их потенциала и достижении высоких результатов», – отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нурлан Есембаев.

Отметим, что XXV летние Сурдлимпийские игры прошли в столице Японии — Токио. Это крупнейшие международные соревнования среди спортсменов с нарушением слуха, проводимые раз в четыре года. В соревнованиях приняли участие около 3 000 спортсменов из 81 страны, которые разыграли медали в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Сборную Казахстана представляли 78 спортсменов, выступавших в 8 видах спорта.

#Спорт #медали #сурдо

