Сборная США по кокпару прибыла на ВИК в Астану

Американская команда состоит из девяти спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта

Скрин с видео пресс-службы аэропорта

Сегодня в международном аэропорту Астаны состоялась торжественная встреча первых участников Всемирных игр кочевников. Утром на рейсе DV703 прибыла сборная США по кокпару, состоящая из девяти спортсменов.

Участников встретили с приветственными национальными угощениями и они были погружены в атмосферу казахской культуры.

На встрече присутствовали представители центральных государственных органов, руководство ВИК, а также представители СМИ.

Торжественная встреча стала ярким началом мероприятия, символизируя дружбу и сотрудничество между народами.

Напомним, подготовку к церемонии открытия вели с начала года. В шоу примут участие около 3 000 артистов, включая подведомственные организации Минкульутры и областные творческие коллективы