Соревнования продолжатся в дисциплине пожарная эстафета 4х100 метров, где спортсмены РК вновь будут бороться за призовые места.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На XIV чемпионате мира среди юношей и юниоров и X чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, проходящем в городе Саранск, сборные команды Республики Казахстан демонстрируют силу, упорство и высокий уровень подготовки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет противопожарной службы МЧС РК

Сегодня состоялся второй этап соревнований — 100-метровая полоса с препятствиями. По итогам напряженной борьбы обе сборные команды Казахстана юношей и девушек заняли третье место в командном зачете, подтвердив свой статус сильных соперников на мировой арене.

Особенно отличились казахстанские спортсмены. Айша Турсынбай вошла в четверку лучших спортсменок мира и пробилась в финал. Никита Боков показал блестящий результат, став серебряным призером чемпионата мира в финальном забеге.