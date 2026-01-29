Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил рассмотреть вопрос о Новой Конституции на V заседании Конституционной комиссии. Окончательное решение казахстанцы примут на референдуме, сообщает Kazpravda.kz
Мади Мырзагараев отметил, что работа Комиссии идет полным ходом: предложения всесторонне обсуждены, а каждое заключение – продумано и взвешено.
«Нам был представлен консолидированный проект поправок в Конституцию. Проект разработан с учетом предложений граждан, экспертов, в том числе и представительной коллегии адвокатов. Новые нормы, включенные в проект, отвечают ожиданиям общества. Потому что они напрямую касаются основных прав человека», – сказал председатель Коллегии адвокатов.
В частности, учтены такие ключевые вопросы, как обратная сила закона, усиливающего ответственность, гарантии недопущения задержания без решения суда, а также обязанность правоохранительных органов разъяснять задержанному в момент суда его права.
«Для меня особенно важно и отрадно, что предложение закрепить адвоката в качестве равноправной стороны с прокурором в уголовном процессе на уровне Конституции поддержано. Впервые в проект включена специальная статья, посвященная правовому статусу адвокатов. Это дает нам реальную возможность защищать права гражданина на равных условиях с другими участниками процесса», – сказал Мади Мырзагараев.
Вместе с тем, спикер отметил, что предлагаемых изменений немало, в связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос о новой Конституции.
«Есть и другие важные новеллы, направленные на изменение содержательной концепции Конституции. Все они отвечают современным потребностям общества. В этой связи считаю уместным рассмотреть в рамках Конституционной комиссии вопрос о новой Конституции. Хочу еще раз подчеркнуть, что окончательное решение по этим изменениям принимает народ Казахстана. Судьба этих изменений определяется референдумом. Сегодня наша задача – предложить обществу четкие и ориентированные на человека конституционные решения», – отметил член Конституционной комиссии.