Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Мади Мырзагараев отметил, что работа Комиссии идет полным ходом: предложения всесторонне обсуждены, а каждое заключение – продумано и взвешено.

«Нам был представлен консолидированный проект поправок в Конституцию. Проект разработан с учетом предложений граждан, экспертов, в том числе и представительной коллегии адвокатов. Новые нормы, включенные в проект, отвечают ожиданиям общества. Потому что они напрямую касаются основных прав человека», – сказал председатель Коллегии адвокатов.

В частности, учтены такие ключевые вопросы, как обратная сила закона, усиливающего ответственность, гарантии недопущения задержания без решения суда, а также обязанность правоохранительных органов разъяснять задержанному в момент суда его права.

«Для меня особенно важно и отрадно, что предложение закрепить адвоката в качестве равноправной стороны с прокурором в уголовном процессе на уровне Конституции поддержано. Впервые в проект включена специальная статья, посвященная правовому статусу адвокатов. Это дает нам реальную возможность защищать права гражданина на равных условиях с другими участниками процесса», – сказал Мади Мырзагараев.

Вместе с тем, спикер отметил, что предлагаемых изменений немало, в связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос о новой Конституции.