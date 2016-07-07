​Сдача

668
Валентина ФИРОНОВА

На днях, вот, таксист обиделся. Посторонний совсем человек. Казалось бы, с чего? Я – клиент, он – мотор. Его задача – отвезти меня из пункта А в пункт Б. Моя – заплатить. Села, как обычно, сзади. Так безопаснее, да и вероятность личного общения меньше. Известно ведь, что таксисты в основном народ говорливый. Не остановишь, бывает. Таким оказался и этот водитель, заговоривший со мной, едва села в машину. То и дело сыпал вопросами, к кому еду и зачем, кто по профессии. Семейное положение его тоже интересовало. Предположения высказывал: «Вы такая нарядная! На торжество едете, да? А куда? А с личной жизнью вообще у вас как? А сколько у вас детей?»

Короче, допек меня товарищ. «Может, анкету еще нужно заполнить?» – невольно вспылила я. Водитель обиделся. Нахмурил брови и замолчал, что было весьма кстати. И тем не менее ситуация сложилась неприятная. Ощущение было такое, будто в душу тебе плюнули.

Спектакль продолжился, когда пришло время расчета. «Прошу покорнейше меня извинить, что я вам задавал личные воп­росы! Покорнейше простите!» – процедил с издевкой водитель, давая понять, насколько невежливым человеком я оказалась. Всем своим видом он показывал, что замолчал не случайно, а осознанно. Денег, кстати, содрал больше, чем обычно берут за это расстояние. Оштрафовал, так сказать.

Картинка номер два. Парикмахер. Ходила много раз к одной и той же. Нормально общались, разговаривали, новости даже обсуждали. Ножницы чик-чик, а мы: «Как ваше ничего? – Спасибо! – А ваше?» Все примерно на таком уровне. Потом парикмахерша как-то неудачно меня подстригла. Я обомлела, а она с улыбкой заявила: «А вам так идет! Выглядите модно и дерзко!»

Долго не решалась идти в парикмахерскую вновь, но когда собралась, записалась к другому мастеру. Прежняя обиделась! Поджимала губы, бросала рядом ножницы. Напрямую ничего не говорила, но свое недовольство демонстрировала неприкрыто. Когда я, уходя, попрощалась, не ответила. Отвернулась... Понимаю: неприятно потерять клиента, который каждый раз платил больше, чем требовалось по прейскуранту. Но, глядишь, была бы подружелюбнее, в следующий раз, возможно, я бы вновь записалась к ней. А теперь – увольте!

Картинка номер три. Продавщица в овощном магазине. С ней вообще ничего, кроме обсуждения овощей, сказано не было! Ни слова. Овощи, кстати, хорошие, да и магазин близко к дому находится. Покупаю там уже несколько лет. Продавщица, похожая на известную певицу, вполне себе милый человек. Ничего личного я с ней не обсуждала, просто покупала фрукты-овощи. И вдруг ни с того ни с сего она тоже обиделась: поджала губы, в глаза не смотрит, в ответ не улыбается. Швырнула сдачу... И ведь нет смысла спрашивать: «Да что случилось-то ?» Ведь мы как не говорили, так и не говорим на общие темы. Конечно, проще не обращать внимания. Ну, обиделась и обиделась, но ведь и ей, и мне от этого некомфортно. Только переживания лишние. Что хмуриться-то? Картофель вот молодой пошел. Фрукты-ягоды всякие. Казалось бы, живи да радуйся. Катайся на такси в парикмахерскую, приобретай обновы, становись модной и дерзкой, запасайся витаминами. Ан нет!

Согласитесь, обижаться на посторонних людей все-таки странно. Захотелось обратить на себя внимание? Близкие всегда под рукой. Дадут поводов столько, что только успевай губки поджимать. Для обид, знаете ли, всегда причина найдется. Но стоит ли ее искать на пустом месте?

