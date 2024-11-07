Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения поэта Мубарака Жаманбалинова

7 ноября в Казахстане отмечают юбилей казахского поэта, журналиста, заслуженного работника культуры РК Мубарака Жаманбалинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Фото: Минкультуры РК

Мубарак Жаманбалинов был собственным корреспондентом Павлодарской областной газеты «Кызыл ту» в Иртышском районе. Первый сборник стихов «Айна Булак» был опубликован в 1956 году. С тех пор он опубликовал еще несколько сборников своих произведений и был признан детским поэтом.

Его стихи переведены на кыргызский, туркменский, узбекский, латинский языки.

Такие его сочинения, как «Сәлем», «Ертіс лебі», «Кішкене достарға», «Менің інім», «Батыр ұстаз», «Қаламгер», написаны о природе, временах года, о матери, учителях, образовании.

Поэт был удостоен звания заслуженного работника культуры Республики Казахстан в 1987 году.