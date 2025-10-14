У каждой женщины есть своя тайная сила. Иногда она проявляется в материнстве, иногда – в профессии, иногда – в умении создавать вокруг себя красоту. У Назгуль эта сила – в удивительном переплетении всего сразу. Она мать шестерых детей и хозяйка собственного дела, которое приносит женщинам эстетическое удовольствие.

– Когда я ждала шестого ребенка, почувствовала, что быт забирает слишком много сил, – вспоминает Назгуль. – Я ведь всегда была человеком общительным, энергичным. До замужества занималась организацией мероприятий, что придавало мне драйва. Потом вдруг поняла, что засиделась дома. Однажды перед сном я попросила у Всевышнего, чтобы дал мне знак, чем я могу заняться.

Ответ пришел женщине в ту же ночь – ей приснилась любимая итальянская сумка, которую накануне она выбросила в мусорное ведро.

– Проснувшись, сама не понимая зачем, достала сумку, распорола криво сшитую подкладку, а внутри увидела обычный картон и мусор. «Как такая сумка может стоить больших денег?» – недоумевала я. И тогда же решила купить красивую ткань в магазине и по этой же выкройке сшить себе новую сумку. Две недели упорного труда – и результат превзошел все мои ожидания. То была моя первая сумка, – рассказывает Назгуль.

Женщина признается, что любит дело, которым занимается, всей душой. Она уверена, что если бы делала это лишь ради денег, то ничего бы не вышло.

А ведь все начиналось довольно скромно, но сейчас ее сумки распространились уже за пределы страны. Причем почти девять лет бизнес Назгуль Ахметовой держался только на сарафанном радио. Клиенты дарили сумки, делились с друзьями контактами мастера, и у Назгуль появлялись новые заказчики, которые ценили ручную работу.

– Иногда я даже сама не могу объяс­нить, как шью. Вроде задумываешь одно, а рука все делает по-другому. Просто шью с любовью. И, кстати, когда у меня заканчивается леска, я всегда делаю три узла – на здоровье, любовь и богатство, – раскрывает секреты Назгуль.

Сегодня ее верными помощниками стали старшие дети. У каждого ребенка – свои обязанности: кто-то отвечает за еду, кто-то – за порядок, кто-то – за белье.

– Дочка теперь готовит вкуснее меня, – смеется Назгуль. – Благодаря этому я могу спокойно уехать в Астану на выставку или поехать на показ. Я уверена, что дома все будет в порядке.

Старший сын учится в Италии, именно он вначале помогал маме продавать ее сумки и верил, что это не просто увлечение. Дочь, единственная девочка среди братьев, ходит в художественную школу, обладает тонким вкусом и уже дает дельные советы матери. Так дети стали не только поддерж­кой, но и частью ее дела.

Назгуль Ахметова родилась и выросла в Атырау. С ранних лет ее воспитывала бабушка, которая работала швеей драматического театра им. Махамбета Утемисова. А ее дедушка был здесь директором, главным режиссером. Маленькая Назгуль не ходила в детский сад, она целыми днями находилась в театре, знала каждый уголок этого храма искусства.

– В душе я всегда хотела стать актрисой. Часто сидела в зале на репетициях, наблюдала за работой художников, костюмеров, гримеров. Еще я всегда рисовала, и во мне все видели будущего дизайнера, но я стала преподавателем английского языка, – улыбается бизнесвумен.

Понимая, что надо расти и расширять свой кругозор, Назгуль в этом году прошла курс у казахстанского стилиста Мади Бекдаира. Она считает, что это был большой шаг в развитии, изменивший и ее вкус, и стиль. А кроме того, теперь ее продукция поделилась на коллекции, среди которых есть и в национальном стиле. Предприниматель на практике знает «науку» о цветовых гаммах, их сочетании, о психотипе каждого покупателя, его предпочтениях и вкусах.

В беседе мастер также отметила важный момент: сейчас на глазах меняется мышление руководителей крупных компаний, которые стараются поддерживать именно отечественных производителей, голосуя своим тенге. Даже участие в ярмарках на территории торговых цент­ров – большое подспорье для них. А еще Назгуль вдохновляют покупатели, которые признаются, что им делают комплименты, когда в их гардеробе появляются ее сумки.

– Услышав эти слова, бежишь в мастерскую создавать еще какой-нибудь шедевр. Это такой круговорот, от которого я по-настоящему получаю удовольствие. Всегда говорю, что никогда не поздно начинать. И если это будет любимым делом, то вы станете самым счастливым человеком на свете, – говорит моя собеседница.

Сегодня ее уютная мастерская соседствует с show-room в одном из бизнес-цент­ров. У Назгуль собралась команда. Два раза в неделю она встречается со швеями, готовит им объем работ, делает крой. Ей же остается самое сложное –реализовать эти изделия. Теперь она изучает секреты маркетинга и продаж.

Отвечая на вопрос о том, что бы она посоветовала многодетным мамам, Наз­гуль говорит, что государство всегда предлагает программы поддержки. Надо просто их тщательно изучать, искать что-то подходящее для себя. К примеру, в Алматы работает общественный фонд социального развития «Арғымак», где каж­дой обратившейся женщине предложат «удочку, а не рыбу». Назгуль и сама не раз обращалась в подобные организации – консультировалась, получала советы. А в один прекрас­ный день она пришла в акимат Медеуского района Алматы с предложением обучать женщин шитью, чем немало удивила чиновников. Но ей предоставили помещение, и желающие прошли эти курсы.

– Многие мамы до конца жизни служат своим детям, семье. И это их выбор. Но есть и такие, кто хочет попробовать что-то новое, обрести себя. Думаю, если человек вернется мыслями в детство, он вспомнит о своих увлечениях. У каждого есть свое предназначение. Надо просто услышать свой внутренний голос, который никогда не обманет. Я счастлива, что моя жизнь сложилась именно так. Если в основе всего лежит любовь, тогда и семья становится крепкой, и бизнес живым, а жизнь – по-настоящему полной, – резюмирует Назгуль Ахметова.