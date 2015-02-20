Секрет – в золотых руках Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

фото Бориса БУЗИНА

Сегодня у нее работают 15 человек, объем производимой продукции составляет около 2 тонн ежедневно. А начинала-то ведь Вера Андреевна когда-то с пяти упаковок по полкилограмма, которые никто не хотел брать даже бесплатно.

– А зачем нам ваше тесто, мы и сами умеем, – говорили женщины, когда я ходила по базарам, уговаривая их взять свою продукцию хотя бы на пробу, – рассказывает она. – Другие и вовсе удивленно морщили носы: дес­кать, разве тесто бывает мороженым? Сына с этим же тестом я посылала по магазинам. Возвращаясь вечером, он говорил: «Я больше никуда не пойду: надо мной все смеются». Я и сама, когда оставалась наедине с собой, в отчаянии задавала себе вопрос: и зачем мне это надо?..

По образованию Вера Шульгина зоо­техник. Когда работы по специальнос­ти не стало, ее семья перебралась в город. Здесь она пошла трудиться в сферу торговли.

– Работала-работала, и вдруг как-то разом что-то поменялось в голове, – продолжает она. – Подвигли к этому две причины. Во-первых, я очень подвижная по натуре, мне скучно на одном месте. Во-вторых, видать, мне сам бог велел уйти с прежней работы, когда там вышла конфликтная ситуация. С полгода сидела дома, а потом решила открыть цех по производству теста для баурсаков. Муж мне говорил: «Ничего у тебя не получится: в Казахстане каждая женщина сделает его так, что тебе и не снилось». Но тем не менее свое имя для открытия ИП и 5 тысяч долларов, что у нас имелись, отдал на раскрутку моего бизнеса. А сколько он, работая наемным работником в другой фирме, потом вложил в него денег!

И вот пошла Вера по всем организациям искать помещение. Нашла маленькую комнатку на молокозаводе «Жигер» по смешным для нынешних времен ценам – ежемесячная аренда стоила всего 13 тыс. тенге.

– Для начала мы с Жамилей Орынбаевой, помощницей, которую я наняла за тысячу тенге в день, долго – около пяти-шести месяцев – отрабатывали рецептуру, – вспоминает В. Шульгина. – Когда, наконец, тесто стало получаться, взялись за решение самой трудной задачи – приучить покупателей к нашей продукции. Только сейчас, когда прошло уже без малого 8 лет, я могу сказать, что и с этой задачей мы справились. Об этом я сужу даже не по достигнутым объемам, а по благодарным звонкам от женщин. Понятно, что в Казахстане немало мастериц по дрожжевому тесту, но я могу сказать однозначно – не каждая женщина может сделать слоеное тесто. А главное – многие из них сейчас работают, на долгую готовку нет ни сил, ни времени, но, насытившись магазинной едой, в воскресенье хозяйки хотят чем-то побаловать семью. И тут наше тесто становится палочкой-выручалочкой. Когда из кухни начинают плыть ароматные запахи, а потом вся семья собирается за столом, хозяйки не могут удержаться, чтобы не позвонить нам.

Рецептура блюд, как и сама жизнь, постоянно меняется. Людей надо постоянно удивлять, считает Вера Анд­реевна. В прошлом году, например, в алматинских магазинах появились так украшающие праздничный стол тарталетки от «Диаманта». Их она увидела в одной из деловых поездок в Россию. Вернувшись, тут же решила попробовать наладить такое же производство. Тарталетки пошли очень даже хорошо.

Тем, кто хотел бы, да не решается открыть свое дело, Вера Шульгина советует:

– Не надо ничего бояться. Вы сами не замечаете, что в трудные моменты Бог дает вам на выбор две-три дороги. Когда я ушла с наемной работы, меня пригласили сразу в несколько мест на хорошую зарплату, но я выбрала пусть и трудный, но собственный путь. Зачем я это сделала? А я и сама не знаю. Решилась – и все.

Когда мы начинали, из отечественных фирм только «Брод-мастер» занимался производством мороженого тес­та. Получается, мы были вторыми пос­ле него, а сейчас и все другие фирмы, которые занимаются пельменями, тоже перешли на тесто.

– Все же хотят работать, – говорит муж, когда слышит от меня, что им-то гораздо легче идти по проторенной нами дороге. – А ты просто держи качество.

Он прав: качество и натуральные ингредиенты – наш главный конек. Мы работаем только с северной, акмолинской, мукой. У нее такое качество, что не требуется никаких разрыхлителей и улучшителей. Маргарин используем от «Маслодела». Эта отечественная фирма, отрабатывая и дорабатывая новые технологии прямо у нас в цехе, специально для «Диаманта» отливает новые маргарины. Дрожжи и вода у нас тоже местные, а самый главный «ингредиент» – золотые руки девочек. К ним тесто особенно чувствительно и, я бы сказала, благодарно за вложенную в него душу. Пример – моя верная помощница Жамиля Орынбаева. Ее судьба здесь сложилась счастливо: она заочно получила высшее образование, вышла замуж за любимого человека и сейчас уходит в декрет.

Напоследок рецепт пирога с рыбой от Веры Шульгиной.

0,5 кг дрожжевого слоеного теста делим на две части. Раскатываем нижнюю лепешку, кладем ее на смазанный сливочным маслом или маргарином противень, начиняем свежей, хорошо посоленной и поперченной капустой и мелко порезанным филе любой рыбы (я использую морской язык, он недорогой, жирный, и его можно найти на любом рынке). Осталось закрыть начинку еще одним слоем теста, смазать поверхность желтком и выпекать минут 30–40 при температуре 170–180 градусов.

От автора. Однажды мне показалось, что тесто от «Диаманта» плохо поднимается. Расстроенная, я позвонила по телефону, указанному на упаковке. Через час мой холодильник был полон теста, а то, что было не столь пышным после разморозки, увезли, как мне сказали, на экспертизу…