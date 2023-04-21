Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели

Общество, Здравоохранение, Образование, Скандалы
137
Кунапия Гульмира
корреспондент

В скандальном «учебном пособии» даются ответы на такие деликатные вопросы, как «Что делать, если в тебя попала сперма клиента?», и советы «Будь внимательна и помни, что клиент может незаметно снять презерватив».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Шокирующее содержание раздаточного материала по половому воспитанию вынесли на обсуждение общественности жители города Текели Жетысуской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

Фото с раздаточным материалом, вызвавшим возмущение, обнародовали в одном из пабликов в Инстаграм возмущенные родители. Они хотели привлечь внимание органов образования к инциденту, так как буклеты явно были рассчитаны на другую целевую аудиторию.

«Смотрите, какой беспредел происходит в школе №8, чему учат наших детей. Вчера проводил беседу городской психолог детям с 7 по 10 классы. Какие брошюры раздают психологи в наше школе», – возмущаются родители.

Буклеты, как видно из скриншотов, включали такой материал, как «Что делать, если в тебя попала сперма клиента?», «Будь внимательна и помни, что клиент может незаметно снять презерватив».

Больше всего родителей возмутило слово «Клиент» из розданных детям методичек. «Что значит данное слово и чему учили детей?», – недоумевают родители.  

Авторы поста задаются вопросами «Кто утверждает такие методички для работы с детьми и кто их проверяет?», «Проверяют ли самих психологов, которые готовы работать по таким методичкам?».

На запрос корреспондента Kazpravda.kz  в Управлении образования области Жетысу пояснили, как именно буклеты такого содержания попали в руки детей.

«Врачом-психологом городской больницы при раздаче буклетов, утвержденных Центром СПИД, ошибочно были розданы буклеты для пациентов других возрастных групп. После данного случая администрация городской больницы совместно с руководством школы провели встречу с родителями и принесли свои извинения за допущение раздачи нецелевого информационного материала», – говорится в сообщении.

По информации управления, мероприятие проводилось в рамках правовой недели в школе №8 города Текели среди учащихся 7-9 классов с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с психологом городской больницы.

Там же уточнили, что с подростками провели беседу и им были продемонстрировали видеоролики на тему «Буллинг» и «Кибербуллинг».

В управлении отметили, что в ближайшее время проведут «Круглый стол» для того, чтобы не допустить подобные случаи при работе со школьниками и выработать определенный формат работы совместно с родительским комитетом, отделом образования и общественной палатой города Текели.

«За неосмотрительность отделом образования города будет проведена разъяснительная работа с администрацией школы. На данный момент руководителем управления образования проводится служебное расследование», – заключили в ведомстве.

 

#здравоохранение #дети #скандал #Образование #школа #подростки #Текели #половое просвещение #секс

Популярное

Все
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Женская сборная Казахстана по теннису впервые в истории поднялась на 7-е место в мировом рейтинге
Карагандинка Айжан Хасенова создала мобильное приложение в помощь изучающим государственный язык
Аксакал из Кызылординской области в 80 лет дает уроки молодым игрокам в кокпар, водит мотоцикл и сажает деревья
На телеканале «Абай-ТВ» стартовала авторская программа «Ситуативный казахский» известного популяризатора государственного языка Каната Тасибекова
В казахстанском интернет-сегменте появилась очередная ложная реклама
В связи с активным развитием платформенной занятости в Казахстане намерены законодательно урегулировать данную сферу, особенно услуги такси и курьерской доставки
Последнее десятилетие решение проблем коммунальной инфраструктуры тормозится искусственным сдерживанием тарифов
Всего за один квартал текущего года департамент Антикоррупционной службы по области Улытау предотвратил неэффективное использование 34 млн тенге бюджетных средств
Пусть будет благословенным Ораза айт!
Жители густонаселенных районов Южного Казахстана три дня выбирали новое место жительства
В снежном плену
Два ордена за Одер
Крутись, гончарный круг
Бои на море и на суше
«И дольше века…»
Артист – за мир
Городские радости
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Шпага, сабля и рапира
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Политические переговоры между министерствами иностранных дел Казахстана и Южной Кореи прошли в Астане
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Читайте также

Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой
Прокурорам удалось добиться конфискации участков и авто осу…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]