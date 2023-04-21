Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели

В скандальном «учебном пособии» даются ответы на такие деликатные вопросы, как «Что делать, если в тебя попала сперма клиента?», и советы «Будь внимательна и помни, что клиент может незаметно снять презерватив».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Шокирующее содержание раздаточного материала по половому воспитанию вынесли на обсуждение общественности жители города Текели Жетысуской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото с раздаточным материалом, вызвавшим возмущение, обнародовали в одном из пабликов в Инстаграм возмущенные родители. Они хотели привлечь внимание органов образования к инциденту, так как буклеты явно были рассчитаны на другую целевую аудиторию.

«Смотрите, какой беспредел происходит в школе №8, чему учат наших детей. Вчера проводил беседу городской психолог детям с 7 по 10 классы. Какие брошюры раздают психологи в наше школе», – возмущаются родители.

Буклеты, как видно из скриншотов, включали такой материал, как «Что делать, если в тебя попала сперма клиента?», «Будь внимательна и помни, что клиент может незаметно снять презерватив».

Больше всего родителей возмутило слово «Клиент» из розданных детям методичек. «Что значит данное слово и чему учили детей?», – недоумевают родители.

Авторы поста задаются вопросами «Кто утверждает такие методички для работы с детьми и кто их проверяет?», «Проверяют ли самих психологов, которые готовы работать по таким методичкам?».

На запрос корреспондента Kazpravda.kz в Управлении образования области Жетысу пояснили, как именно буклеты такого содержания попали в руки детей.

«Врачом-психологом городской больницы при раздаче буклетов, утвержденных Центром СПИД, ошибочно были розданы буклеты для пациентов других возрастных групп. После данного случая администрация городской больницы совместно с руководством школы провели встречу с родителями и принесли свои извинения за допущение раздачи нецелевого информационного материала», – говорится в сообщении.

По информации управления, мероприятие проводилось в рамках правовой недели в школе №8 города Текели среди учащихся 7-9 классов с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с психологом городской больницы.

Там же уточнили, что с подростками провели беседу и им были продемонстрировали видеоролики на тему «Буллинг» и «Кибербуллинг».

В управлении отметили, что в ближайшее время проведут «Круглый стол» для того, чтобы не допустить подобные случаи при работе со школьниками и выработать определенный формат работы совместно с родительским комитетом, отделом образования и общественной палатой города Текели.

«За неосмотрительность отделом образования города будет проведена разъяснительная работа с администрацией школы. На данный момент руководителем управления образования проводится служебное расследование», – заключили в ведомстве.