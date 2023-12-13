"Целительница" из секты "лечила" жителей Петропавловска

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полицейские привлекли к ответственности оккультно-мистическую "целительницу" в Петропавловске, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП СКО установили в Петропавловске адепта запрещенного в Казахстане оккультно-мистического религиозного течения "Ата жолы". Женщина по месту проживания занималась нетрадиционным лечением с применением религиозной атрибутики.

"Целительницу" оштрафовали по части 10 статьи 489 КоАП.

"Течение "Ата жолы" запретили в Казахстане 5 февраля 2009 года. После самоубийства одной из последовательниц и обвинений руководства секты в мошенничестве специализированный межрайонный экономический суд города Алматы вынес решение о ликвидации ТОО "Ата жолы", запрете пропаганды и распространения деятельности этой секты", — говорится в сообщении. 

В департаменте полиции добавили, что за 11 месяцев сотрудники полиции выявили в области 24 различных нарушения религиозного законодательства.

#полиция #СКО #Петропавловск #религия #секта

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