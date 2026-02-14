Очередной день зимних Олимпийских игр стал для нашей сборной проверкой на стабильность. Если мировые лидеры ведут борьбу за сотые доли секунды, чтобы получить золотые медали, то у казахстанских атлетов есть и другие задачи: кто-то закрепляется в элите, а кто-то проходит суровую школу дебюта.

Фото: НОК

Главным ньюсмейкером дня снова стала Надежда Морозова. На дистанции 5 000 м наша конькобежка финишировала с результатом 7 минут 4.81 секунды, заняв почетное десятое место. Для нее это уже привычный уровень: ранее она была шестой на трех километрах и четырнадцатой на «тысяче». Что ж, стабильность – признак мастерства, и мы желаем Надежде успеха на предстоящей дистанции 1 500 м. А правят бал здесь итальянки. Франческа Лолобриджида, ставшая двукратной чемпионкой этих Игр, доказала, что дома и лед помогает.

Во фристайле (могул) наши болельщики связывали большие надежды с Павлом Колмаковым. Однако миланский склон оказался коварен. В первом финале наш спорт­смен получил 75,70 балла, что позволило ему занять лишь 16-е место. До заветной восьмерки сильнейших дотянуться не удалось. Впрочем, завтра Колмаков выйдет на старт в параллельном могуле. Это дисциплина более непредсказуемая, и там наш опыт может сыграть решающую роль.

В горнолыжном спорте Александра Скороходова дебютировала на Олимпийских играх в супергиганте. 25-е место с результатом 1 минута 31.22 секунда – это объективный показатель сегодняшних возможностей и серьезный задел на будущее. Впереди у 20-летней спортсменки еще слалом и гигантский слалом.

В женской индивидуальной гонке на лыжах на 10 км интриги в борьбе за золото практически не было: ожидаемо чемпионкой зимних Игр стала шведка Фрида Карлссон. Наши лыжницы – Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина и Дарья Ряжко – финишировали за пределами шестой десятки. Дистанция между мировыми лидерами и остальным пелотоном в лыжных гонках пока остается непреодолимой, и нам, вероятно, предстоит пересмотреть подходы к подготовке лыжного резерва.

Олимпиада продолжается. Мы следим за нашими атлетами, понимая, что за каждым местом в протоколе стоит колоссальный труд в условиях жесточайшей мировой конкуренции.