Секунды надежды

Спорт,Олимпиада
131
Аскар Султан

Очередной день зимних Олимпийских игр стал для нашей сборной проверкой на стабильность. Если мировые лидеры ведут борьбу за сотые доли секунды, чтобы получить золотые медали, то у казахстанских атлетов есть и другие задачи: кто-то закрепляется в элите, а кто-то проходит суровую школу дебюта.

Фото: НОК

Главным ньюсмейкером дня снова стала Надежда Морозова. На дистанции 5 000 м наша конькобежка финишировала с результатом 7 минут 4.81 секунды, заняв почетное десятое место. Для нее это уже привычный уровень: ранее она была шестой на трех километрах и четырнадцатой на «тысяче». Что ж, стабильность – признак мастерства, и мы желаем Надежде успеха на предстоящей дистанции 1 500 м. А правят бал здесь итальянки. Франческа Лолобриджида, ставшая двукратной чемпионкой этих Игр, доказала, что дома и лед помогает.

Во фристайле (могул) наши болельщики связывали большие надежды с Павлом Колмаковым. Однако миланский склон оказался коварен. В первом финале наш спорт­смен получил 75,70 балла, что позволило ему занять лишь 16-е место. До заветной восьмерки сильнейших дотянуться не удалось. Впрочем, завтра Колмаков выйдет на старт в параллельном могуле. Это дисциплина более непредсказуемая, и там наш опыт может сыграть решающую роль.

В горнолыжном спорте Александра Скороходова дебютировала на Олимпийских играх в супергиганте. 25-е место с результатом 1 минута 31.22 секунда – это объективный показатель сегодняшних возможностей и серьезный задел на будущее. Впереди у 20-летней спортсменки еще слалом и гигантский слалом.

В женской индивидуальной гонке на лыжах на 10 км интриги в борьбе за золото практически не было: ожидаемо чемпионкой зимних Игр стала шведка Фрида Карлссон. Наши лыжницы – Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина и Дарья Ряжко – финишировали за пределами шестой десятки. Дистанция между мировыми лидерами и остальным пелотоном в лыжных гонках пока остается непреодолимой, и нам, вероятно, предстоит пересмотреть подходы к подготовке лыжного резерва.

Олимпиада продолжается. Мы следим за нашими атлетами, понимая, что за каждым местом в протоколе стоит колоссальный труд в условиях жесточайшей мировой конкуренции.

#олимпиада #Спорт #итоги #Италия

Популярное

Все
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Геологи переходят к новому масштабу исследований
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Братские связи укрепляются
На повестке – вопросы науки
Усилена промышленная безопасность
Важный шаг к демократизации
Новоселье справили 60 семей
Происшествий на транспорте стало меньше
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Оптовики привлечены к ответственности
Деловая поездка в Эстонию
Форс-мажор на миллионы
Дрова и уголь будут под запретом
Строится спорткомплекс мирового уровня
Знак глубокого доверия
Получить бата от аксакала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Команды спецназа Казахстана успешно стартовали на турнире UAE SWAT Challenge
Тұсау кесу от Александра Бублика
Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева
Пусть зеленым будет город!
Сформирован проект повестки
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Ша…
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после…
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному кат…
Казахстанский боец ММА вошел в топ-5 рейтинга топовой лиги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]