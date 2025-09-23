Следствие установило, что 38-летний житель Атырау, ранее уже фигурировавший в уголовных делах по факту мошенничест­ва и не имевший постоянного места работы, некоторое время выдавал себя за мастера по ремонту. Он выполнял мелкие работы в ЖК, где проживала женщина.

По данным уголовного дела, женщина обратилась к нему по вопросу ремонта, но позже заподозрила его в мошенничестве и потребовала вернуть деньги. В день трагедии он пришел к ней домой и, как только она открыла дверь, напал.

Мужчина нанес множество ножевых ранений и затем изнасиловал ее. После он покинул квартиру и закрыл дверь на ключ, прихватив телефон и ценные вещи. Также он угнал автомобиль своей жертвы и вскоре попал в ДТП. Позже был задержан в Мангистауской области, при нем обнаружили украденное имущество погибшей.

Действия подсудимого были квалифицированы как мошенничество, изнасилование, кража, угон автомобиля и убийство, совершенное с особой жестокостью. В ходе процесса вина осужденного была подтверждена совокупностью доказательств, включая записи с камер наблюдения соседних домов, где зафиксировано, что в квартиру погибшей в момент преступления заходил только он. Сам подсудимый признал факт убийства.

Приговор еще не вступил в законную силу.