Тем не менее, как сообщили в областном управлении образования, в целях обеспечения связью других социальных учреж­дений и населения предусмотрено строительство оптоволоконных сетей между Усть-Каменогорском и Алтаем (52 села), еще 30 населенных пунктов получат спутниковый Интернет через точки общественного доступа. В отдаленных малых селах проблему полностью решат в 2027 году с помощью антенно-мачтовых сооружений. Из 22 таких сооружений по 16 уже получены положительные заключения экс­пертизы. Для них выбраны площадки вдоль автодорог в сторону Риддера, Шемонаихи, Алтая, Улкен Нарына, а также Зайсанского и Тарбагатайского районов.