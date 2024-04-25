«Села обретут совершенно новый облик»: Токаев о пострадавших от паводков населенных пунктах

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После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение.

«Села обретут совершенно новый облик. В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию. Конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну и наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее, уверен президент.

«Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение справедливого Казахстана», – заявил Токаев.

Президент видит своей главной задачей защиту независимости республики.