собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Костерек Отырарского района установлена и запущена в эксплуатацию современная станция спутниковой системы OneWeb. Она позволяет раздавать общедоступный Wi-Fi интернет в рамках национального проекта «Доступный интернет», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Фото пресс-службы облакимата

В ноябре в населенном пункте будет запущена базовая станция связи за счет средств частного инвестора. Благодаря этой станции связи жители села будут обеспечены полноценной доступной связью.

Костерек – не единственный населенный пункт, в котором обещают решить вопрос доступа к всемирной паутине и обеспечить устойчивую связь.

«В селах Булак, Актас, Дарбаза города Арыс и Угем Казыгуртского района, Тартогай Келесского района, Иирсу Тюлкубасского района, Куйган Шардаринского района и Костерек Отырарского района, где связь отсутствует или очень низкий сигнал, установлена современная спутниковая система OneWeb и жителям предоставлен общедоступный Wi-Fi интернет», - сообщил представитель АО «Jusan Mobile».

В Послании народу «Казахстан в новой ситуации: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Цифровизация — это не модный тренд, а ключевой инструмент повышения конкурентоспособности нации», и поручил, в первую очередь, ликвидировать цифровое неравенство и обеспечить всех граждан интернетом и качественной связью, напомнили в областной администрации.