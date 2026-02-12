Сельхозярмарка пройдёт в Астане в эти выходные

Сельское хозяйство,Столица
132
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане 14 и 15 февраля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 14 и 15 февраля с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

#продукты #Астана #ярмарка

