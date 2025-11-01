фото автора

Пожалуй, уже трудно представить отечественную аграрную отрасль без сельхозтехники от ЧК «Kazrost Engineering» – казахстанского производителя бренда «Рост­сельмаш», ведущего историю в Кокшетау с 2019 года.

В сутки на заводе собирают три современных комбайна Vektor 410 KZ и ACROS 550 KZ. В ближайшее время собираются приступить к сборке нового комбайна VII класса Т 500. С 2021 года здесь налажено конвейерное производство девяти типов тракторов бренда VTO мощностью от 40 до 280 лошадиных сил. В следующем году начнут осваивать тракторы уже на 300–320 «лошадей».

На дополнительной площадке заводчане ведут сборку жаток, тележек для их перевозки, платформ-подборщиков и многого другого, причем все заготовки для них производят сами.

По словам исполнительного директора предприятия Андрея Андропова, в этом году предприя­тие выпустит 1 000 тракторов и 600 комбайнов. Стратегический вектор – локализация. В рамках соответствую­щей программы здесь самостоя­тельно производят множество узлов и компонентов – кабины для комбайнов, зерновые бункеры, наклонные камеры, измельчители и разбрасыватели соломы, аккумуляторные ящики.

– Последовательно развивая локальное производство, мы вносим вклад в модернизацию АПК, – подчеркивает Андрей Андропов.

Производственная база завода – два основных цеха: заготовительно-сварочный и сборочный. В отдельном под­разделении собираются кабины комбайнов.

Путь будущих комбайнов и тракторов начинается с механической обработки металла. Рабочие заготовительно-сварочного цеха кроят листы на нужные заготовки, на листогибочных и формообразующих станках придают им необходимую конфигурацию, сваривают, красят каркасы.

Как рассказали на заводе, сначала у сварщиков не получалось добиться нужного качества сварки составной трубы мотовила – вращающегося механизма жатки зерноуборочного комбайна. При сварке цельным швом трубу, как выражаются специалисты, «било». То есть наблюдалось отклонение от идеальной геометрии.

А так как труба мотовила крутится внутри комбайна в стесненных условиях, она может задевать другие расположенные рядом узлы. На заводе понимали: нужен особый подход. После общего мозгового штурма в сентябре прошлого года в сварочный процесс привнесли собственную методику. Когда нужный результат был достигнут, разработку зарегистрировали и теперь успешно используют.

– Благодаря внедрению этой технологии мы достигли высокого показателя: биение трубы мотовила у нас даже ниже, чем на «Ростсельмаше», – говорит Андрей Андропов.

Покрасочная камера на заводе внушительных размеров – 36 метров. В первом ее отделении происходит очистка деталей от грязи, накипи, зачистка сварных швов. Готовые детали отправляют в сборочный цех. Здесь можно увидеть, как говорится, во всей красе готовящийся к запуску комбайн.

Кстати, заводчане любят показывать гостям, в каком виде поступает на завод металлический каркас будущего комбайна – черная угловатая конструкция, которую на заводе называют «молотилкой». На нее и монтируются все нужные элементы: двигатель, колеса, редукторы, наклонная камера, бункер, кабина, топливный бак и все остальное. В готовом виде комбайн весит 17 тонн.

Особенность кокшетауских комбайнов в том, что они вполне устраивают аграриев ценой и качеством. Техника с герметичными кабинами, кондиционером, полностью адаптированная под потребности хлеборобов, практически не уступает зарубежной.

– Мы работаем только на казахстанский рынок, предлагая отечественным аграриям сельхозтехнику на выгодных условиях. Основные комплектующие поставляются из России и Китая, но именно у нас происходит окончательная сборка, настройка и проверка качества, – подчеркивает Андрей Владимирович.

Пик продаж на заводе – с июля по август. Бывает, что за сутки «уходит» сразу по 40 комбайнов, за месяц – до 150 единиц!

Зимой, правда, здесь работают на «склад». С октября по май техника накапливается. Однако притом что в год на заводе собирают порядка 600 комбайнов, в межсезонье на складе остается едва ли около 100 машин.