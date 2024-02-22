Сельских ветврачей наказали штрафами в Костанайской области

Сообщается, что прокуратурой Алтынсаринского района в ходе проверки деятельности ветеринарной станции района выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии.

"Установлено, что ветеринарными врачами села Красный Кордон, Новоалексеевского, Свердловского, Большечураковского, Убаганского, Димитровского сельских округов, а также сельского округа имени М. Хакимжановой в целях профилактики особо опасных болезней не проводились ветеринарные мероприятия. Ветеринарные врачи указанных населенных пунктов привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 369 200 тенге", - говорится в сообщении.