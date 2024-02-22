Сельских ветврачей наказали штрафами в Костанайской области

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Установлено, что они не проводили ветеринарные мероприятия по профилактике особо опасных болезней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

фото из архива "КП"

Сообщается, что прокуратурой Алтынсаринского района в ходе проверки деятельности ветеринарной станции района выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии.

"Установлено, что ветеринарными врачами села Красный Кордон, Новоалексеевского, Свердловского, Большечураковского, Убаганского, Димитровского сельских округов, а также сельского округа имени М. Хакимжановой в целях профилактики особо опасных болезней не проводились ветеринарные мероприятия. Ветеринарные врачи указанных населенных пунктов привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 369 200 тенге", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры ветеринарные врачи проводят необходимые мероприятия для предотвращения заболевания домашних животных.

#Костанайская область #штрафы #ветеринары

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