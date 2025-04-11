Организаторам финансовой пирамиды Qnet вынесли приговор. Ее участниками было вложено свыше 63 млн тенге
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия «QVI tripsavеr» и ювелирные изделия.
Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.
В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.
Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль «Toyota Camry».
Отметим, что в АФМ запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.