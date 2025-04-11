Организаторам финансовой пирамиды Qnet вынесли приговор. Ее участниками было вложено свыше 63 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия «QVI tripsavеr» и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.

В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль «Toyota Camry».

Отметим, что в АФМ запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.