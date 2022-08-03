Семь потов за «второй хлеб»

Большим зеленым пятном выглядят с высоты птичьего полета овощные плантации фермерского хозяйства «Слава», что в Аккольском районе Акмолинской области. Отец и сын Бисембаевы выращивают здесь так нужные всем картофель, огурцы и капусту.

Нынче в бороздках, проложенных в междурядьях поля, стабильно журчит вода, поэтому растения поднялись ровно. То есть радоваться бы надо, но глава хозяйства Ерлан Бисембаев все же начал с проблем. И поделился мечтой. Не устраивает его то, что при арычной системе большая доля воды попросту теряется: просачивается в грунт, испаряется… Лет 30 назад эти факторы, возможно, не показались бы столь существенными, но не теперь…

Дело в том, что поливная вода в общую арычную систему закачивается мощными насосами из расположенного поблизости озера Аксуат. Забирается с учетом неизбежных потерь, а значит, много больше, чем надо. Вдобавок идет перерасход горючего, на котором работают насосы, и электроэнергии, а это опять же накладывается на себестоимость продукции.

Несколько лет назад отец и сын уже пытались решить проблему и закупили новую дождевальную систему китайского производства.

– Но она не оправдала наших на­дежд,– признался Ерлан Бисембаев. – Пришлось вскоре демонтировать поливную часть конструкции. Остался в эксплуатации только насос, который подает воду на поля. Хорошо, что не взяли кредит на это приобретение, висел бы он тяжким грузом, притом что поливочной техники как таковой уже нет. Нам нужна более мощная и современная дождевальная сис­тема. Изучали разные предложения и сошлись во мнении, что наиболее подходят нашим полям российские или итальянские поливочные системы.

На вопрос автора этих строк о том, почему фермер не рассматривает вариант с капельным орошением, собеседник ответил, что все дело в том, что его участок не имеет стабильного электроснабжения. А это обязательное условие для работы «капли». Поэтому нужно тянуть сюда отдельную электросеть, что обойдется примерно в 12–15 млн тенге, а это неподъемные деньги для его бюджета.

Вот с таких проблем и рассуждений картофелевода и начался наш разговор на поле. Однако, несмотря на наличие трудностей, все же знакомство с состоянием выращиваемых культур оставило хорошее впечатление. Как рассказал Ерлан Бисембаев, нынче он посеял 22 гектара картофеля, который остается для него основной культурой. Еще по одному гектару отвел под капусту и огурцы, а также впервые решил попробовать вырастить на своем поле собственные семена картофеля, которые также занимают часть плантации. Вот, пожалуй, и вся нынешняя карта посевов фермерского хозяйства «Слава».

– Как только картофель еще немного поднимется, его крона сомкнется, и тогда появится благоприятный микроклимат для дальнейшего развития корнеплодов, – разъяснил фермер. – Он не даст развиться сорнякам. Пока что у нас все идет неплохо, поэтому есть надежда на получение урожая.

…Наш визит к труженикам поля совпал с тем, что они отвезли на местный городской рынок первую партию свежих огурцов. По словам фермеров, вырученная наличность пойдет на оплату труда наемных работников. Ежедневно в конце рабочего дня они получают в виде расчета за работу в поле по пять тысяч тенге. Вдобавок обеспечены бесплатным обедом. В целом овощной поток с поля призван «закрыть» текущие, самые насущные сезонные нужды хозяйства. В списке таковых значится и покупка горючего для беспрерывно работающих насосов и запасных частей к технике.

Кстати, довелось поговорить и с людьми на поле. Здесь работают преимущественно молодые ребята, они рассказали, что проживают в соседнем селе. Стабильной работы там нет, поэтому приезжают работать на поля «Славы». Кто-то из ребят окончил колледж, кто-то собирается создать свою семью. Фермер доволен трудом своих помощников.

– У нас в округе многие слоняются без дела. Мог бы взять к себе еще людей, но ведь не секрет – они просто не хотят работать, – поделился своими наблюдениями фермер.

Кстати, сын Ерлана – Серик – стал отцу поддержкой. Примечательно, что Бисембаев-младший окончил столичный вуз, да еще переводческий факультет. Специализировался на английском и немецком. После получения дип­лома даже успел какое-то время поработать по специальности. В то время его отец в одиночку бился за урожай на объятом зноем поле. Поэтому молодой полиглот сменил офисный пиджак на робу механизатора и встал рядом с отцом. И с удивлением открыл для себя, что эта работа ему по душе. Ему нравятся эти бесконечные зеленые ряды насаждений и даже ремонт старой техники. Кстати, застали мы Серика Бисембаева за сборкой мотора видавшего виды ЗИЛ-130. У парня это получается, чему весьма рад его отец. Выходит, есть кому передать дело, а это, как известно, всегда было очень важным фактором на селе.

…По рассказу главы хозяйства, у него был друг, который вложил годы труда в развитие собственного фермерского бизнеса. Это был рентабельный, процветающий бизнес, приносящий стабильный доход. Однако единственный наследник предпринимателя отказался продолжить семейное дело, и его пришлось продать. Ерлан Бисембаев выразил на­дежду, что участь его хозяйства будет иной.

Как выяснилось, сам Бисембаев-старший родился и вырос в России. Там еще остаются его друзья и родственники. После окончания вуза переехал в Казахстан и долгое время трудился в Костанайской области главным зоотехником совхоза.

В 2009 году перебрался в Аккольский район Акмолинской области. На вопрос, сложно ли было переквалифицироваться из зоотехника в растениевода, ответил, что нет, дело это было знакомым и ранее. Да к тому же при желании познать новое можно всегда.

Так было с его самым первым опытом в сфере предпринимательства. А вышло все так. Отправился он как-то в единственную общественную баню. И поразился ее запущенности, даже убогости. В общем, место, призванное подарить человеку некое душевное и телесное отдохновение, наоборот, отталкивало... Мужчина пришел домой расстроенным и решил… построить собственную баню. Сказано – сделано: появилась на его участке небольшая баня, и стал туда народ ходить с удовольствием за определенную плату. По словам Бисембаева, его примеру в городе последовали другие, также открыв собственные парилки. Таким образом банная проблема была решена.

И все же главный разговор наш с ним – о картофельно-овощном поле. Мечтает фермер построить хранилище, чтобы держать в нем выращенную продукцию до следующего сезона и отпускать в торговую сеть по божеской цене.

В 2021 году картофель с поля отпускался по 120–130 тенге за килограмм. Далее «второй хлеб» проходил через третьи-четвертые посреднические руки и вырастал в цене. А надо, чтобы он кормил и фермера, и покупателя при минимальных торговых накрутках.

Такими планами живут отец и сын Бисембаевы, ступившие на нелегкую фермерскую стезю. И надеются, что семь потов, пролитых на поле, обернутся добрым урожаем.