"С первых минут ночи оперативно-выездные бригады работают над восстановлением электроснабжения на РП-217. Три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место. Для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки", - говорится в сообщении столичного акимата.