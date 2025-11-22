В городском акимате прокомментировали аварийное отключение ячеек на подстанции Туран, передает Kazpravda.kz
"С первых минут ночи оперативно-выездные бригады работают над восстановлением электроснабжения на РП-217. Три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место. Для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки", - говорится в сообщении столичного акимата.
22 ноября в 01:06 на подстанции «Туран» произошло технологическое нарушение — отключились ячейки №106 и №210, питающие РП-217.
В зоне ограничения остаются потребители семи жилых комплексов.
Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.