Наша команда до 22 лет завоевала пять золотых и четыре серебряные медали. На высшую ступень пьедестала у девушек поднялись Гульназ Бурибаева и Бакыт Сейдыш. Среди юношей победу в финальных поединках отпраздновали Нур­ислам Калдыбаев, Санжарали Бегалиев и Темирлан Мукатаев. В общем медальном зачете Казахстан занял второе место. Лидером стала сборная Узбекистана, а тройку лидеров замкнул Китай.

Что касается возрастной категории до 19 лет, то здесь наша национальная дружина финишировала на пятом обще­командном месте с двумя золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами. Чемпионами турнира стали Расул Асанханов (в весе до 90 кг) и Куралай Егинбайкызы (до 80 кг). Лучшей командой турнира здесь стал Узбекистан, а далее расположились Индия, Китай и Таиланд.