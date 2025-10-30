«Семей» и «Кайрат» одержали победы в Лиге чемпионов УЕФА

Спорт,Футбол
9
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Казахстанские болельщики с особым нетерпением ждали старта основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, где нашу страну представляют сразу два клуба, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МФК "Семей"

Действующий чемпион страны алматинский "Кайрат" в первом поединке сошелся с четырехкратным чемпионом Хорватии "Ново Вриеме" и победил его со счетом 3:2. Для выхода в 1/8 финала кайратовцы должны попасть в топ-3 в своей группе, где также еще португальский "Спортинг" и косовская «Приштина».

Еще более впечатляющее выступление выдал "Семей", который в стартовом поединке разгромил чешский  "Хрудим" со счетом 9:5, при этом уступая уже к 7-й минуте со счетом 0:2. Вот такой выдался яркий камбэк. 

Отметим, что клуб из области Абай проведет еще два поединка против французского "Этуаля" и действующего чемпиона Европы испанской "Пальмы", где также должен попасть в тройку лучших, что бы продолжить свой путь в лучшем клубном турнире планеты.  

#Спорт #УЕФА #Кайрат #футзал

