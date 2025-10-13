С 14 по 21 октября в спортивном комплексе Abai Arena в городе Семей пройдет чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин и женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В первенстве примут участие 371 спортсмен из 20 регионов: 246 мужчин и 125 женщин.

14 октября состоится жеребьевка соревнований, а торжественная церемония открытия запланирована на 15 октября. Финальные бои пройдут 21 октября. Отметим, что по итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной на 2026 год.

Весовые категории

Мужчины: до 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, свыше 90 кг.

Женщины: до 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80 кг.

Чемпионат страны в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.