Свыше 2 млн тенге выручил семейчанин на продаже фальшивых талонов на ГСМ

Общество
49
Аменова Дана
Корреспондент

Полицейские установили 32 эпизода

Фото: Polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию обратились граждане, ставшие жертвами мошенника. Молодой человек, представляясь работником одного из предприятий либо экспедитором вино-водочного завода, предлагал автолюбителям талоны на заправку дизельного топлива по цене 260 тенге за литр, передает корреспондент Kazpravda.kz.

После произведенной сделки граждане понимали, что приобрели фальшивые талоны, когда на автомобильной заправочной станции не могли заправить свои транспортные средства.

Полицейские установили 32 эпизода хищения путем продажи ксерокопий поддельных талонов на горюче-смазочные материалы.

«По решению суда предприимчивый мошенник осужден за мошенничество и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Мужчина ранее привлекался за аналогичное преступление и отбывает за него наказание. В совокупности он получил 4 года лишения свободы», — детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что в отношении потерпевших удовлетворены гражданские иски на сумму 2 млн 240 тысяч тенге.
 

#полиция #мошенничество #продажа #ГСМ #подделка #талоны

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения тарифов на электричество не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Распоряжение Главы государства
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Не жалея себя ради жизни других
На защите конституционных прав граждан
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
Родом из народа
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Почти 3,5 тыс. грузовых рейсов снега вывезли из Астаны за н…
Какая погода ждет казахстанцев 11-13 января
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наб…
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]