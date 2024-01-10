Свыше 2 млн тенге выручил семейчанин на продаже фальшивых талонов на ГСМ

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Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию обратились граждане, ставшие жертвами мошенника. Молодой человек, представляясь работником одного из предприятий либо экспедитором вино-водочного завода, предлагал автолюбителям талоны на заправку дизельного топлива по цене 260 тенге за литр, передает корреспондент Kazpravda.kz.

После произведенной сделки граждане понимали, что приобрели фальшивые талоны, когда на автомобильной заправочной станции не могли заправить свои транспортные средства.

Полицейские установили 32 эпизода хищения путем продажи ксерокопий поддельных талонов на горюче-смазочные материалы.

«По решению суда предприимчивый мошенник осужден за мошенничество и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Мужчина ранее привлекался за аналогичное преступление и отбывает за него наказание. В совокупности он получил 4 года лишения свободы», — детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что в отношении потерпевших удовлетворены гражданские иски на сумму 2 млн 240 тысяч тенге.

