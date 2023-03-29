Семейная пара из России погила в ДТП в Актюбинской области
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В их машину врезался КамАЗ.
Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области сообщила о смертельном ДТП на автодороге Актобе - Астрахань, передает Kazpravda.kz.
"В районе поселка Караулкелды водитель КамАЗа выехал со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с автомашиной Datsun. В результате ДТП 48-летний водитель Datsun и его 49-летняя супруга - граждане РФ скончались на месте происшествия", - говорится в информации.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.