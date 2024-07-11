Убийца алматинского юриста Айман Асановой выплатит компенсацию - суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алмалинский райсуд №2 Алматы обратился мужчина с иском к виновнику смерти его сестры о взыскании с него 50 млн тенге компенсации морального вреда.

Напомним, что речь идет о резонансном деле: мужчина нанес экс-супруге, юристу Айман Асановой, 18 ножевых ранений. Женщина скончалась в больнице.

Брат погибшей указал в иске, что ее смерть принесла страдания ему и всем близким. От переживаний скончались бабушка и отец. Моральный вред, нанесенный семье, он оценил в 50 млн тенге.

Представитель ответчика отметил, что виновник в смерти женщины несет наказание за преступление, он лишен свободы на 11 лет и такими деньгами не располагает.

«Суд удовлетворил иск частично. Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, в пользу истца взысканы 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда», – говорится в сообщении суда.

В пресс-службе добавили, что решение не вступило в законную силу.