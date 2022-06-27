Семья – высший приоритет

Приоритетные направления работы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК обсудили в столице.

В обновленном составе члены национальной комиссии встретились уже во второй раз. На повестку заседания было вынесено три вопроса: утверждение плана работы нацкомиссии на текущий год и регламента ее работы, а также обсуждение приоритетов в сфере духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

Как отметила председатель нацкомиссии, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева, новый план работы включает блок инициатив, направленных на проработку актуальных задач в сфере семейной, демографической и гендерной политики страны.

– В план вошли вопросы по снижению материнской и младенчес­кой смертности, превенции суицида и буллинга в подростковой среде, защите от преступлений против половой неприкосновенности, созданию центра гендерных знаний и другие. Документ предусматривает график оперативных заслушиваний госорганов. Это важно, на мой взгляд, в первую очередь для того, чтобы мы знали о работе, которую проводит каждая госструктура, и совместно принимали усилия для усовершенствования деятельности в том или ином направлении, – отметила председатель нацкомиссии.

Также, по ее словам, в плане значительно расширен блок экс­пертно-аналитической деятельности. Предложено проведение углубленной методической поддержки разных центров адаптации и социальной поддержки. Будут продолжены гендерные исследования, составлена социальная карта семей и подготовлен бюллетень комиссии.

Утвержден на заседании и рег­ламент нацкомиссии, в соответствии с которым ее членам предстоит выстраивать дальнейшую деятельность.

Переходя к третьему вопросу повестки дня, Аида Балаева напомнила об исключительной важности надлежащего воспитания молодого поколения, поскольку от этого зависит, какими наше общество и государство будут в дальнейшем.

– Ключевая задача семейной политики – воспитание подрас­тающего поколения. Особенно актуальны сейчас вопросы воспитания детей в семье, в системе образования, – добавила председатель нацкомиссии.

В рамках обсуждения данного вопроса был предложен комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение бытового насилия и преступности среди несовершеннолетних, развитие правозащитных инструментов в отношении детей, конкретные меры по совершенствованию правовой среды, способствующей созданию возможностей для родителей больше заниматься воспитанием своих детей.

Заместитель министра информации и общественного развития Александр Данилов отметил, что в данной сфере предстоит решить много задач.

– Несмотря на объективно сущест­вующий общественный запрос на развитие системы семейных отношений, усиление институтов защиты прав и интересов детей, к сожалению, часто разные инициативы, в том числе со стороны государственных органов, вызывают отторжение. Наверное, это связано как с отсутствием достаточного уровня информирования, так и с недос­таточной проработкой мер, которые предлагаются, – обратил внимание вице-министр МИОР.

На заседании он поделился результатами Всемирного обзора ценностей, в котором отражены и мнения казахстанцев.

Так, более 93% принявших участие в исследовании респондентов из Казахстана считают наивысшим приоритетом в жизни семью, то есть для подавляющего большинства наших сограждан это базовая и первичная ценность. Далее с большим отрывом: работа и карьера – 49,2%, друзья – 43,9%, досуг – 35,5% и религия – 28,7%. Аналогичные результаты, по словам Александра Данилова, показывают и ежегодные исследования, которые проводятся и отечественными институтами, в том числе НИЦ «Молодежь».

В этих условиях, по мнению вице-министра, очень важно понять, каким образом следует выстраивать новую систему коммуникаций. При этом он обозначил ряд приоритетов, на которых стоит сосредоточиться.

Первый – качество жизни, поскольку невозможно продвигать серьезные изменения без реального удовлетворения базовых потребностей граждан.

Второй – эффективная защита детства, и здесь прежде всего речь идет о навыках и ценностях ответственного родительства.

– Государство объективно не может и не должно замещать собой родителей для ребенка, за исключением отдельных сложных жизненных ситуаций: кейсов социального или иного сиротства, – подчеркнул вице-министр.

Также он отметил важность проведения широкой профилактической и реабилитационной работы в сфере борьбы с алкоголизмом, наркоманией, лудоманией и иными формами зависимостей, с подростковыми и детскими суицидами. Необходимо выстраивать экосистему поддержки психологического здоровья населения, развивать и повышать качество и доступность правозащитных институтов, служб поддержки, колл-центров.

Еще один важный аспект – осознанное материнство и отцовство, что включает в себя укрепление репродуктивного здоровья, активную роль в воспитании детей и обеспечение их необходимыми условиями для нормального рос­та и развития.

– При этом очень важно отметить, что у родителей должны быть возможности и время для того, чтобы заниматься воспитанием своих детей. К сожалению, по данным наших исследований, на сегодня только 32% родителей имеют возможность собираться всей семьей и проводить свободное время с детьми хотя бы раз в день. Каждые выходные и праздники с ними могут проводить время только 8% родителей. Это говорит о существенном дисбалансе в жизни наших сограждан между работой и семьей – work-life balance, – обозначил серьезную проблему Александр Данилов.

Отдельно он затронул необходимость развития и повышения доступности инфраструктуры для семейного досуга и отдыха детей с особым фокусом на сельскую местность и малые города. Вице-министр предложил провес­ти оценочную кампанию «Населенный пункт, дружественный семье», сделать соответствующий рейтинг, внести рекомендации по улучшению инфраструктуры в отдаленных регионах.

Четвертый приоритет – формирование инклюзивного общества. Необходимо усилить работу по созданию условий для вовлечения в общественную жизнь граждан, имеющих сложности в социальной интеграции. Также важно создавать специальные условия для трудоустройства, социализации родителей детей с инвалидностью, членов семей, ухаживающих за лицами с инвалидностью.

– Важно формировать дружественное отношение к лицам с особыми потребностями, – добавил заместитель главы МИОР. – Например, общественные организации предлагают поддержать институт телерадиоведущих с инвалид­ностью, специальные реалити-шоу и другие публичные площадки.

Пятый приоритет – продвижение позитивных ролевых моделей. Обществу важно транслировать примеры вовлеченных в воспитание детей отцов, а также матерей, успешно совмещающих деловую и личную жизнь. Здесь Александр Данилов предложил ввести на базе нацкомиссии Институт пос­лов семейных ценностей.

Шестой приоритет – использование методов «доказательной политики» и расширение сотрудничества с международными организациями. Необходимы качественные исследования, касающиеся семейных и гендерных вопросов, важно привлекать к ним как отечественных ученых и экспертов, так и зарубежных. Так, например, по словам вице-министра, по линии международных структур есть инициатива открытия в Казахстане центра гендерных исследований.

– Седьмое – активное вовлечение потенциала отечественных НПО, семей, активных родителей в реализацию семейной и гендерной политики. Хотим пригласить национальную комиссию участвовать в перезагрузке национального конкурса «Мерейлі отбасы». Это действенный инструмент семейной политики. Нам надо сделать его современным, модным и популярным. Мы действительно должны отмечать лучшие семьи и вовлекать их в общественную жизнь. Также хотим предложить совместно разработать ценностный концепт развития и укреп­ления современной казахстанской семьи, – сказал Александр Данилов.

Также он предложил совместно с нацкомиссией запустить комп­лексный проект по развитию управленческих навыков женщин и девушек (с таргетированием на девочек-подростков). Рабочее название проекта – Tomiris, в его рамках планируется проведение обучающих мероприятий во всех регионах страны.

– Все, о чем я говорю, невозможно сделать без членов нацкомиссии. Нам важны ваша экспертная поддержка, ваше участие. И у меня просьба, чтобы вы рассматривали МИОР не как госорган, который приходит к вам отчитываться, а в первую очередь как платформу для реализации того, что действительно поменяет наше общество, – отметил Александр Данилов.

Аида Балаева в целом поддержала озвученные инициативы, поручила изучить их и продумать алгоритмы реализации, призвав привлечь к работе по осуществлению конкретных проектов не только госорганы, но и НПО.

– По «Мерейлі отбасы». Здесь я склонна поддержать предложение, когда семьи отбираются трудовыми коллективами, неправительственными организация­ми, инициативыми группами. Конкурс необходимый, и систему его продвижения нам нужно совместно проработать. Важна также популяризация тех семей, которые уже были номинантами, лауреатами конкурса. Возможно, послами семейных ценностей в первую очередь и должны быть они, поскольку являют собой прекрасный пример продвижения семейных ценностей для молодых семей и подрастающего поколения, – добавила председатель нацкомиссии.

Также были заслушаны члены национальной комиссии – Риза Молдашева (главный редактор газеты «Семей таңы» из Абайской области) и Ляззат Кожахметова (руководитель ОО «Союз многодетных матерей «Талбесік»). Они внесли предложения по расширению механизмов укрепления связи семьи, школы и общества, акцентировали внимание на воп­росах укрепления семейных ценностей, института отцовства в воспитании детей, на мониторинг решения проблемных вопросов и перспективы деятельности комиссии в этом направлении.

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Элина Паули отметила важную роль организаций образования в процессе духовно-нравственного развития и воспитания детей, подчеркнув при этом, что система такой работы в целом нуждается в совершенствовании.

Так, она обратила внимание на то, что в Казахстане давно уже нет ни одного стратегического документа, в котором были бы отражены ключевые принципы, приоритеты и подходы государственной политики по вопросам детей. Между тем такой ориентир необходим, чтобы на системной основе выстраивать и улучшать деятельность институтов, работающих с детьми и для детей.

Подняла Элина Паули также проблемные вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности детей; повышением уровня образования и культуры, причем не только самих детей, но и их окружения; обеспечением равного доступа к качественному дополнительному образованию для сельских детей.

Кроме того, представитель Министерства просвещения сделала акцент на том, что необходимо пересмотреть воспитательную работу в школах. Действительно, образовательный и воспитательный процессы тесно связаны между собой, ключевым звеном здесь должен быть учитель, но, учитывая высокую нагрузку на педагогов, качественное выполнение ими обеих функций становится крайне сложным. Она предложила изучить опыт учебных заведений, где воспитательной работой занимается отдельный специалист, и рассмотреть возможность более широкого применения такого подхода.

Также Элина Паули подчерк­нула важность повсеместного развития партнерства в формате «педагог – родитель – ребенок», поскольку только так можно обеспечить единство и эффективность воспитательного воздействия.

Выступили в ходе заседания и многие другие спикеры, которые поднимали различные вопросы, входящие в орбиту интересов Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Аида Балаева поблагодарила участников заседания за активное участие и дельные инициативы, которые могут стать важной частью работы нацкомиссии. Она напомнила, что утвержден план необходимых комплексных подходов по дальнейшей реализации реформ Президента в гендерной сфере и созданию равных возможностей с привлечением всех институтов гражданского общества.

Комиссия призвана занимать проактивную позицию по всем обозначенным в плане направлениям, а озвучиваемые в ее рамках инициативы должны реализовываться в виде конкретных проектов, которые будут давать ощутимый результат. План работы нацкомиссии на 2022 год определен и реализуется, но, учитывая масштабность и комплексность стоящих задач, Аида Балаева предложила уже сейчас задуматься и над планом на 2023 год.

По завершении председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике дала ряд поручений государственным органам.