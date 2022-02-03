Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка

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Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы дали согласие на назначение Президентом страны Галымжана Пирматова на должность Председателя Нацбанка. Представление Главы государства зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов.

В ходе заседания Палаты депутаты рассмотрели и приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», инициированный депутатами Парламента.

Закон позволит устранить пробелы и коллизии законодательства, касающегося международных договоров. Так, в нём четко определены и уточнены понятия «парафирование», «заключение международного договора», «подписание» и «полномочия».

«Принятый Закон конкретизирует отдельные моменты процесса заключения международных договоров. Также предусматривается совершенствование внутригосударственных процедур в рамках заключения международных договоров», - сказал Маулен Ашимбаев, поблагодарив своих коллег – депутатов Парламента за разработку данного Закона.

Также в ходе заседания сенатор Бейбит Исабаев принёс присягу, а ряд депутатов озвучили свои запросы, адресованные Правительству страны.

Так, Даурен Адильбеков предложил разработать единые правила господдержки МСБ, включающие в себя простые и понятные механизмы. А также создать единый информационный портал господдержки предпринимателей.

Акмарал Альназарова попросила не передавать диагностику ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения вопроса.

Бауыржан Каниев предложил создать резервные фонды для снижения импортозависимости страны.

Абдалы Нуралиев акцентировал внимание на важности усиления господдержки подсобных и мелких крестьянских хозяйств.

Нурлан Бекназаров отметил необходимость расширения перечня сотрудников органов внутренних дел, которые могут получать компенсацию для выплаты аренды жилья.

Нурлан Бекенов призвал ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау в связи с дефицитом электро- и тепловой энергии.

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