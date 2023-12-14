Сенат одобрил поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на заседании палаты в двух чтениях, одобрили поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Пакет законодательных поправок разработан Министерством труда и социальной защиты населения РК с привлечением социальных партнеров, в том числе Федерации профсоюзов Казахстана, во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября, в целях повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда.

Поправки вносятся в Гражданский, Трудовой, Социальный кодексы и закон «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Основными целями и задачами законодательных поправок являются: внедрение специальной социальной выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда; совершенствование системы обязательного социального страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей; предоставление регрессникам переходного периода права на получение страховых выплат.

Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет.

Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ); из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Т.е. работники могут перевестись на легкую работу (получать зарплату и выплату), или выйти на отдых и получать выплату до назначения пенсии.

Ожидается, что внедрение спецсоцвыплаты обеспечит солидарную ответственность государства, работодателя и работника и позволит повысить уровень социальной защищенности людей, работающих во вредных условиях труда.

Также законодательными поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, направленное на:

- возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

- возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

- оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей;

- исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

Кроме того, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года. Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек.

#Сенат #поправки #закон #Минтруда #спецсоцвыплата

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