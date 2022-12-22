Сенат принял свой новый регламент

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Как отметил сенатор Владимир Волков, в рамках поправок в Конституцию был осуществлен пересмотр порядка формирования депутатского корпуса Парламента, компетенции Парламента и его палат по принятию законов и другим вопросам.

Все эти изменения нашли свое отражение в принятых конституционных законах.

Так, с 1 января 2023 года для реализации пункта 4 статьи 61 Конституции РК Сенат будет одобрять законы, принятые Мажилисом.

«В этих целях сокращается срок регистрации направляемых Мажилисом законов с 2 до 1 дня. Основное время рассмотрения и обсуждения закона, принятого Мажилисом, концентрируется на рабочих группах головного комитета. Рабочая группа будет образовываться при головном комитете. К работе в ней будут привлекаться депутаты постоянных комитетов, депутаты маслихатов, представители государственных органов, общественных и неправительственных организаций, специалисты и ученые. Обсуждение закона в головном комитете и на рабочей группе будет проходить открыто», – пояснил Волков.

Сокращаются сроки рассмотрения постоянными комитетами поступивших законов. Они будут составлять не менее 5 и не более 10 дней. А по приоритетным законам, определенным президентом, этот срок не должен превышать 5 дней.

В то же время общий срок рассмотрения законов, принятых Мажилисом, сохраняется и равен 60 дням.

По итогам обсуждения Сенат будет принимать одно из четырех решений: одобрить закон в первом чтении, одобрить закон, не одобрить в целом закон и возвратить его в Мажилис, не одобрить отдельные статьи закона и возвратить закон в нижнюю палату Парламента. При этом Сенат вправе предложить Мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

Кроме того, учитывая специфику вопросов, предлагается в целом сохранить действующий формат рассмотрения закона о республиканском бюджете, обсуждения отчета об его исполнении.

Предусмотрены изменения и в связи с отнесением к компетенции верхней палаты дачи согласия на назначение председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, а также согласия на лишение неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

Предусмотрены изменения в связи с преобразованием Конституционного совета в Конституционный суд, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, а также должности государственного секретаря в государственного советника.

«Устанавливается, что решения консультативно-совещательных органов при Сенате учитываются в работе палаты, в том числе при подготовке парламентских слушаний и правительственных часов. Также в соответствии с внесенными в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» изменениями устанавливается право обращения депутатов Сената с запросами к акимам областей, городов республиканского значения и столицы», – заключил депутат.