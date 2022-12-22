Сенат принял свой новый регламент

Политика , Сенат
0
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял поправки в свой регламент, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Владимир Волков, в рамках поправок в Конституцию был осуществлен пересмотр порядка формирования депутатского корпуса Парламента, компетенции Парламента и его палат по принятию законов и другим вопросам.

Все эти изменения нашли свое отражение в принятых конституционных законах.

Так, с 1 января 2023 года для реализации пункта 4 статьи 61 Конституции РК Сенат будет одобрять законы, принятые Мажилисом.

«В этих целях сокращается срок регистрации направляемых Мажилисом законов с 2 до 1 дня. Основное время рассмотрения и обсуждения закона, принятого Мажилисом, концентрируется на рабочих группах головного комитета. Рабочая группа будет образовываться при головном комитете. К работе в ней будут привлекаться депутаты постоянных комитетов, депутаты маслихатов, представители государственных органов, общественных и неправительственных организаций, специалисты и ученые. Обсуждение закона в головном комитете и на рабочей группе будет проходить открыто», – пояснил Волков.

Сокращаются сроки рассмотрения постоянными комитетами поступивших законов. Они будут составлять не менее 5 и не более 10 дней. А по приоритетным законам, определенным президентом, этот срок не должен превышать 5 дней.

В то же время общий срок рассмотрения законов, принятых Мажилисом, сохраняется и равен 60 дням.

По итогам обсуждения Сенат будет принимать одно из четырех решений: одобрить закон в первом чтении, одобрить закон, не одобрить в целом закон и возвратить его в Мажилис, не одобрить отдельные статьи закона и возвратить закон в нижнюю палату Парламента. При этом Сенат вправе предложить Мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

Кроме того, учитывая специфику вопросов, предлагается в целом  сохранить действующий формат рассмотрения закона о республиканском бюджете, обсуждения отчета об его исполнении.

Предусмотрены изменения и в связи с отнесением к компетенции верхней палаты дачи согласия на назначение председателей Конституционного суда, Высшего судебного совета, а также согласия на лишение неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

Предусмотрены изменения в связи с преобразованием Конституционного совета в Конституционный суд, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, а также должности государственного секретаря в государственного советника.

«Устанавливается, что решения консультативно-совещательных органов при Сенате учитываются в работе палаты,  в том числе при подготовке парламентских слушаний и правительственных часов. Также в соответствии с внесенными в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» изменениями устанавливается право обращения депутатов Сената с запросами к акимам областей, городов республиканского значения и столицы», – заключил депутат.

 

Популярное

Все
АО «KEGOC»: надежность в приоритете
В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Сохраняя дух и традиции предков
Закон Республики Казахстан
Поправки по возмещению причиненного пациенту ущерба одобрил в первом чтении на пленарном заседании Мажилис.
Чтобы трагедия не повторилась
Бывших полицейских не бывает
Гектар на вес золота
Новый импульс стратегическому партнерству
Секреты профессионализма
Закон Республики Казахстан
Параллели цвета и пространства
Под крышей дома своего
Когда деревья станут большими
Закон Республики Казахстан
«Сарыарка» продолжает лидировать
Обучить, чтобы лечить
Верность профессии
Нашумевшая история
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Рост бедности продолжается в Казахстане
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Токаеву отчитались о борьбе с коррупцией в Казахстане
Премьер поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки до 1 июня
Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
ЦИК: 130 кандидатов выдвинуты в депутаты Сената
Авария на ТЭЦ Семея: около 23 тонн угля подали вручную в бункеры военнослужащие и спасатели
Военнослужащий Нацгвардии повесился в Жанаозене
Президент дал ряд поручений главе АЗРК
Мажилис и Сенат меняются ролями
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная

Читайте также

Сенат , Другое
Редкие и исчезающие виды растений будут защищены отдельным …
Сенат
Города с населением более 500 тысяч человек будут центрами …
Политика , Правительство , Экономика
План мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 г…
Международное сотрудничество , Сенат
Глава Сената поздравил Даниэла Розенблюма с началом миссии …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]