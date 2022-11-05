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Президент

Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов

Глава государства принял подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Касым-Жомарта Токаева, результаты референдума позволят сформировать новую модель взаимодействия ветвей власти, откроют путь для участия граждан в управлении государством, упрочат гарантии защиты прав и свобод человека.

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы», – отметил Глава государства.

По его мнению, принятые Парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

Кроме этого на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

В своем выступлении он отметил, что главное богатство нашей страны – это люди и их достойная жизнь. В этой связи особое значение имеют новые положения, недавно включенные в Основной закон.

«Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа «Нацфонд – детям». Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана.

«Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что в принятых Парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.

В завершение своей речи Президент выразил благодарность депутатам, оперативно и качественно принявшим столь важные законы, членам Национального совета общественного доверия, а также всем гражданам, внесшим вклад в осуществление конституционной реформы.

В ходе торжественной церемонии Глава государства подписал шесть законов:
1.      Конституционный закон Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан»;
2.      Конституционный закон Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан»;
3.      Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»;
4.      Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;
5.      Закон Республики Казахстан «О  внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;
6.      Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях».

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