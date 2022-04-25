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Сенат рассмотрит законопроект о биологической безопасности

Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 28 апреля 2022 года.

На заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть проект закона «О биологической безопасности Республики Казахстан» и сопутствующий ему законопорект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».  Цель документов – раннее выявление и предотвращение биологических угроз, повышение уровня защищённости здоровья населения и национальной безопасности страны.

Кроме того, на Бюро обсудили вопросы, касающиеся предложений по реализации Указа Президента Республики Казахстан №872 от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

Также члены Бюро распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.

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