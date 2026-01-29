Обновленные статьи Конституции РК обеспечивают расширение гарантий защиты прав и интересов наших граждан. Об этом сенатор Нурлан Бекназаров заявил в ходе пятого заседания Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Сенатор акцентировал внимание на вопросах, связанных с основами конституционного строя, деятельностью Курултая и Народного совета.

«Согласно статье 52 (проекта новой Конституции РК), Курултай Республики Казахстан является высшим представительным органом Республики Казахстан, осуществляющим законодательную власть, и полномочия, порядок деятельности Курултая, правовое положение его депутатов определяются Конституционным законом. В рамках перехода к однопалатному Парламенту были тщательно пересмотрены полномочия законодательного органа и включены в проект широкомасштабных поправок в отношении Курултая расширение полномочий и усиление системы сдержек и противовесов. Внесенные изменения и дополнения обеспечивают расширение гарантий защиты прав и интересов наших граждан», – отметил член Комиссии по Конституционной реформе.

Он также подчеркнул, что курс на политическую модернизацию и формирование Справедливого Казахстана станет эффективным механизмом модернизации политической системы, усиления парламентского контроля и повышения качества законодательства.