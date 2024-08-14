Сенатор Дархан Кыдырали принял участие в І Форуме историков государств Центральной Азии

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В своем выступлении Дархан Кыдырали отметил важность научной дипломатии, подчеркнув, что наука не знает границ. Он акцентировал внимание на необходимости написания общей истории Центральной Азии, объединенной общим языком, схожими судьбами и общими историческими корнями.

Кроме того, парламентарий призвал к проведению совместных археологических исследований, организации этнографических экспедиций и созданию совместных научных проектов.

Мероприятие было организовано по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева и собрало участников из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.