Сенатор Дархан Кыдырали принял участие в І Форуме историков государств Центральной Азии
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Депутат Сената выступил на церемонии открытия форума
В своем выступлении Дархан Кыдырали отметил важность научной дипломатии, подчеркнув, что наука не знает границ. Он акцентировал внимание на необходимости написания общей истории Центральной Азии, объединенной общим языком, схожими судьбами и общими историческими корнями.
Кроме того, парламентарий призвал к проведению совместных археологических исследований, организации этнографических экспедиций и созданию совместных научных проектов.
Мероприятие было организовано по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева и собрало участников из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.